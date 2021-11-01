Участковый из Ростовской области вышел в финал общероссийского конкурса «Народный участковый»

Николай Никонов работает участковым уже 13 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

1 ноября в МВД России начинается финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников.

Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Ростовскую область на уровне страны представляет майор полиции с Верхнего Дона. В зону ответственности участкового Николая Никонова входят семь сел и хуторов в двух сельских поселениях Шолоховского района Ростовской области.

По словам полицейского, на его участке территории добрые и отзывчивые люди. Но и без дебоширов, кончено, никуда.

- Как правило, в наших селах драки происходят только на почве алкоголя. Чаще всего такие конфликты случаются между мужем и женой. Но, бывает, и сын на отца руку поднимет. Причем, это от возраста не зависит. Есть и молодые проблемные семьи, и те, у кого давно седина, а спокойно не живется, - говорит Николай Никонов.

По словам полицейского, каждый раз, когда он приходит на такие бытовые скандалы, больше всего ему хочется помирить людей. На первом месте у полицейского – мир и благополучие в семьях , живущих в зоне его ответственности.

- Мирю, конечно! Уже знаю, кому что сказать. К каждому - свой подход. Иногда чувствую себя семейным психологом уже, - смеется майор.

Поддержать нашего земляка вы можете, отдав за него голос в онлайн-голосовании. Для этого пройдите по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Чувствую себя семейным психологом": лучший участковый Ростовской области рассказал о радостях и трудностях службы "на земле"

Майор полиции с Верхнего Дона выиграл областной этап конкурса "Народный участковый" (подробнее)