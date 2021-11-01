Погода на ноябрь в Ростовской области: подробный прогноз на месяц

Первая неделя месяца будет теплой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие дни бабье лето сменится затяжными дождями и похолоданием. Публикуем подробный прогноз на ноябрь в Ростовской области.

Первая неделя ноября будет пасмурной, но теплой. Со вторника по четверг по области пройдут дожди. Температура будет составлять +11 — 14 градусов. Единственный ясным днем и самым теплым за неделю станет пятница. Столбик термометра 5 ноября может подняться до +15 градусов.

С 8 ноября температура начнется постепенно снижаться. Так, если в понедельник на термометре ожидается около +10 градусов, то уже в воскресенье — +7. В отдельные дни, 9 и 12 ноября, синоптики прогнозируют дожди.

Неделя с 15 по 21 ноября будет прохладной — до +6 — 7 градусов. А с 20 ноября начнутся дожди, которые продлятся до конца месяца. В отдельные дни, 24, 26 и 27 ноября, возможен небольшой снег. Температура в последнюю декаду ноября будет варьироваться от +3 до +5 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет работать в нерабочие дни в Ростове-на-Дону с 1 по 7 ноября 2021 года: обновленный список

Рассказываем, что будет работать в нерабочие дни с 1 по 7 ноября 2021 года в Ростове-на-Дону. (Подробности)