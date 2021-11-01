Два игрока «Ростова» вошли в итоговый состав сборной России на матчи с Хорватией и Кипром

Фото: ФК "Ростов".

Игроки ФК «Ростов» Данил Глебов и Максим Осипенко вошли в итоговый состав национальной команды на матчи со сборными Хорватии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, защитник Максим Осипенко уже принимал участие в двух отборочных матчах сборной. Полузащитника Данила Глебова вызывали в команду во время октябрьских квалификационных матчей.

В ноябре сборная проведет две решающие встречи отборочного этапа. 11 ноября российская команда встретится со сборной Кипра в Санкт-Петербурге, 14 ноября — с хорватскими футболистами в городе Сплит.

Максим Осипенко выступает за ФК «Ростов» с 2020 года. Ранее он играл за «Иртыш», «Факел» и «Тамбов». Данил Глебов присоединился к «желто-синим» в 2019 году. До этого полузащитник выступал за «Анжи».

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