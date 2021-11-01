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Общество1 ноября 2021 17:00

Я больше не буду: В Ростове пациент ковидного госпиталя напал на врача, но обещал исправиться

К конфликту пришлось привлекать сотрудников правопорядка
ТИХОНОВА Татьяна
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Соседи по палате до этого уже жаловались на поведение пациента

Соседи по палате до этого уже жаловались на поведение пациента

Фото: Иван МАКЕЕВ

Дебош в палате ковидного моногоспиталя Ростовской областной клинической больницы устроил 35-летний пациент из Багаевского района. Мужчина отпускал грубые комментарии, когда дежурный врач разбирался с жалобами соседа по палате на боль в животе, а после сорвал с доктора лицевую защиту — маску и очки. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в РОКБ.

СОРВАЛ МАСКУ И ОЧКИ

Прибывшим на вызов представителям правопорядка мужчина стал объяснять, что спрашивал у доктора, почему к этому больному никто из врачей не подходил весь день, а после посыпались встречные оскорбления. По словам мужчины, врач сорвал с него кислородную маску, и тогда он в ответ сорвал с доктора лицевую защиту, - рассказали в медучреждении.

Свидетелями инцидента стали еще пятеро пациентов палаты, а также медбрат, который пригласил врача к пациенту с болями в животе. Правоохранители уже начали сбор объяснений.

– Наши инфекционисты сталкиваются с неадекватным, агрессивным поведением некоторых больных ковидом, – комментирует главный врач РОКБ Вячеслав Коробка. – Действительно, есть случаи, когда это спровоцировано развитием в организме коронавирусной инфекции. Но чем оправдать совершенно неприемлемое поведение вполне здоровых родственников конкретно вот этого больного? Некоторое время назад они устроили буквально налет на сотрудников дежурной смены госпиталя, кричали-обвиняли, что ему в нашем стационаре не оказывается необходимая медицинская помощь.

ВЫПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ

Как рассказали в лечебном учреждении, соседи по палате уже не раз жаловались заведующему отделением на дебошира. Мол только врач выходил из палаты, пациент сразу звонил родне и говорил, что им никто в больнице не занимается.

- Нас настолько одолели жалобами, что дошло до абсурда: все врачи, задействованные в лечении данного больного, после каждого обхода берут у него расписки, что ему было уделено необходимое внимание. Целая пачка уже таких накопилась, - рассказал главный врач.

При этом медики жалуются, что сам мужчина систематически нарушал рекомендации врачей. Так, при значительной степени повреждения легких долго не соблюдал постельный режим, пытался избавиться от кислородной маски.

- А у нас связаны руки, мы не можем такого грубияна и нарушителя правил внутреннего распорядка досрочно выписать из стационара, так как он – носитель особо опасной инфекции, угрожающей эпидблагополучию граждан, - остается только развести руками руководителю больницы.

Кстати, при разговоре с полицейским пациент, который сорвал маску с врача, сказал, что вину свою признает и уже попросил прощения у доктора.

- Обязуюсь, что такого больше не повторится, и быть сдержанным, – сказал мужчина.

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