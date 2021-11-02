Новости Ростова-на-Дону на 2 ноября 2021: что произошло за сутки

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Новости Ростова-на-Дону на 2 ноября 2021 — подборка главных событий за день. Рассказываем, что произошло в донской столице.

Ростовские власти разыграют право аренды на участок на углу Маршала Жукова и Жданова. Начальный уровень ежегодной оплаты составляет 6,3 миллиона рублей. Победитель сможет использовать участок в течение восьми лет и восьми месяцев.

Экс-главу администрации Миллеровского городского поселения заподозрили в превышении полномочий. По версии следствия, он без проведения аукциона подписал с бизнесменом договор купли-продажи земельного участка. Таким образом он нанес муниципалитету ущерб в размере 1,9 миллиона рублей. В отношении бывшего главы возбуждено уголовное дело.

В ковидном госпитале Ростовской областной больницы мужчина напал на врача. В медицинском учреждении сообщили, что пациент первым начал проявлять агрессию. Пока специалист осматривал другого пациента, дебошир начал отпускать в адрес медика грубые комментарии. Позже он обвинил врача в несвоевременном оказании помощи и сорвал с него маску. В ответ сотрудник также стащил с него кислородную маску.

Рестораторов возмутили новые ограничения для общепита. Так, до 7 ноября рестораны и кафе могут работать только в режиме на вынос и на доставку. Глава региональной Федерации рестораторов и отельеров назвала меры «беспрецедентными и беспардонными». По ее мнению, решение было озвучено слишком поздно — всего за два дня до начала нерабочих дней. Если бы меры приняли раньше, владельцы общепита не стали бы закупать продукты и отпустили бы часть персонала на выходные.

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