Макарова Юлия Владимировна: стоматолог-терапевт клиники «Эталон Ростов»

Фото: из архива Юлии Макаровой
Макарова Юлия Владимировна занимается лечением всех форм кариеса и его осложнений, реставрации всех групп зубов с использованием высокоэстетических материалов светового отверждения, профессиональной гигиеной полости рта современными аппаратными методами. Стаж работы по специальности – 14 лет.
Юлия Владимировна Макарова окончила Государственную Карагандинскую Медицинскую Академию в 2007 году, а в 2008 году завершила интернатуру в РостГМУ. Также она прошла курсы по отбеливанию зубов, эстетической реставрации, революционной технологии в эндодонтическом лечении и многие другие.
Фото: из архива Юлии Макаровой
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Как Вы стали врачом?
- У меня папа стоматолог. Так что образ этой работы всегда был перед глазами, хотя в детстве я мечтала быть адвокатом.
Бывают ли у Вас сложные пациенты?
- Нет, пациенты у меня самые лучшие.
Получается ли следить за своим рационом и поддерживать физическую форму?
- За своим рационом, конечно, слежу по мере возможности. Также стараюсь ходить в бассейн, но не всегда получается.
Где Вы предпочитаете отдыхать?
- Я люблю Кемер. Здесь удается сочетать и активный, и пляжный отдых. Вообще люблю путешествовать.
Есть ли у Вас любимые фильмы?
- Очень люблю фильмы о Гарри Потере, а еще мюзикл «Чикаго».
Ваши планы на будущее?
- Хочу записаться на курсы экстремального вождения.
Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?
- Нужно чистить зубы 2 раза в день после еды, использовать флосс (зубную нить ), посещать 2 раза в год стоматолога, даже если ничего не беспокоит. И тогда можно снизить риск очень многих заболеваний в полости рта. Также нужно помнить, что красивая улыбка - визитная карточка любого человека.
Как записаться на прием к доктору
По телефону 8 928 180 49 70
В инстаграм https://www.instagram.com/dr.makarova_1/
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