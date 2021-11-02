«350 подчиненных и душа болит за каждого»: руководитель лучшего в России авиационно-спасательного центра рассказал о работе команды

Руководитель лучшего в стране авиационного спасательного центра МЧС Александр Кулик (на фото слева) рассказал о работе спасателей. Фото: пресс-служб ГУ МЧС по Ростовской области

Южный авиационно-спасательный центр МЧС стал лучшим в стране по итогам ежегодного профессионального конкурса «Созвездие мужества». Руководитель Александр Кулик рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о себе, о том, как строится работа и какие задачи решают летчики-спасатели.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО

В подчинении 40-летнего командира Александра Кулика большая сплоченная команда – 350 человек. А точки дислокации отрядов находятся сразу в нескольких регионах: в Ростове-на-Дону, Махачкале, Ставрополе и в других городах юга страны.

- Команда немаленькая. Душа болит за каждого. Эта победа – заслуга всех сотрудников центра, - говорит Александр. – И все они влюблены в небо.

Кстати, и сам командир центра не представляет свою жизнь без полетов. Впрочем, любовь к высоте у летчика – это семейное.

- Отец был военный летчиком, я пошел по его стопам. Окончил авиационный институт, по распределению попал в эскадрилью МЧС России. Работал летчиком-спасателем во Владимире, - рассказывает командир.

В донскую столицу Александр Кулик переехал в 2014 году, а Южный авиационный спасательный центр, базирующийся в донской столице, возглавил спустя четыре года. С тех пор много чего было сделано, и много чего еще предстоит. Как говорит командир, задач с каждым годом становится больше и больше. Оно и понятно. Его летные отряды работают не только на юге России, но и по всей стране.

Летчики-спасатели всегда готовы вылететь туда, где ждут их помощь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

ТУРИСТЫ, ГОРЫ, ПЛЯЖ

Задач, которые выполняют летчики-спасатели, не перечесть.

- Вылетаем на пожары, на ЧП на воде, ищем затерянных в горах туристов, - продолжает Александр.

Кстати, последних чаще всего пилоты МЧС находят живыми. Хотя, не скрывает командир, приходится вылетать и за «грузом-200».

- С туристами – отельная история. Они умудрялись теряться в горах даже летом позапрошлого года, в период самоизоляции. К примеру, этим летом мы отыскали в горах 18 человек, а в 2020-ом – 36, - поясняет командир.

А однажды в горах Сочи потерялась группа школьников. К счастью, команда Южного спасцентра и в этот раз сработала блестяще. Детей быстро нашли, подняли на борт, а после передали медикам.

Отдельный жанр – купальщики, унесенные в море.

- Таких ищем постоянно. Этим летом, к примеру, в Анапе отца и сына на надувном матрасе унесло за 15 километров от берега. А пару лет назад, в Сочи, двоих туристов унесло в открытое море так далеко, что мы их с неба искали двое суток. Нашли живыми, но сильно обгоревшими, - вспоминает ростовчанин.

Самая быстрая же поисковая операция за всю практику командира заняла всего 20 минут.

- В 2018 году в Геленджике пропал мальчик. Мы только взлетели, отправились в сторону реки, а через 20 минут увидели, как ребенок спокойно стоит на поляне и машет нам с земли рукой, - продолжает Александр Кулик.

ОГОНЬ И ДЫМ

А вот одной из самых сложных операций в памяти командира - борьба с лесными пожарами в 2010 году.

- В то лето горела вся Россия. Мы проводили в небе по 11 часов. Тогда нас с ребятами жены не видели месяца два, - вспоминает горячие в прямом и переносном смысле дни лучший командир лучшего авиационного спасательного центра в стране.

По словам ростовчанина, вылеты на пожары - одни из самых сложных.

- Работать приходится всегда на малых высотах, в условиях задымления. От пилотов требуется максимальная концентрация, - поясняет летчик.

Александр Кулик не скрывает, что работа спасателем – непростая. Часто - ненормированный рабочий график, долгие командировки.

- Когда летал, дома не бывал по полгода, но жена не ворчала. Она у меня сама из семьи военных, поэтому с пониманием относится к моей профессии, - продолжает Александр.

Кстати, 13-летний сын командира тоже мечтает связать жизнь с небом.

- Я его, конечно, поддерживаю. Надеюсь, он продолжит нашу летную династию, - улыбается спасатель.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о лучшем в стране летчике-спасателе.

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Ростовчанин уже давно не планирует семейные торжества, а в отпуск ходит исключительно зимой, но отказаться от профессии просто не в силах (подробнее)