«Всех призываю подключиться к этой работе»: единороссы Ростовской области активизируют работу волонтеров

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель ЗС Ростовской области Александр Ищенко рассказал, как будет строиться работа волонтерского центра и волонтеров. Фото: пресс-служба регионального отделения партии "ЕР"

В Ростовской области вновь начинает работу волонтерский центр партии «Единая Россия». Из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом добровольцы будут оказывать помощь гражданам, врачам и медицинским организациям.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко подробно рассказал, как будет строиться работа волонтерского центра и волонтеров.

РАБОТА НА ПРЕДЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Коронавирусная инфекция, к сожалению, не сдается, и развитие эпидемиологической ситуации вынуждает нас по-другому выстраивать свою работу по оказанию помощи наиболее нуждающимся категориям наших сограждан. Сегодня коронавирус в регионе захватывает все новых и новых жителей области. Также идет сильная нагрузка на наши медицинские учреждения, на врачей, - высказал свое мнение Александр Ищенко.

Парламентарий также отметил, что медики работают на пределе своих человеческих возможностей.

С другой стороны, подчеркнул Александр Ищенко, есть целые категории жителей, которые вынуждено находятся в режиме самоизоляции и им также необходима помощь волонтеров.

- Это, прежде всего, не вакцинированные пожилые сограждане, и люди, которым в силу предписания санитарных властей нельзя выходить из дома, за исключением самых неотложных нужд. У нас есть одинокие жители, у которых нет родственников . Им также требуется поддержка. Ранее весь этот спектр проблем уже был в центре внимания волонтерской службы «Единой России». По сути, в прошлом году весь депутатский корпус Дона стал волонтерами. И сегодня мы перезапускаем работу нашего партийного волонтерского центра, - продолжил спикер Заксорания.

КАКУЮ ПОМОЩЬ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ

На встрече с активом местных отделений ЕР, президиумом регионального политсовета партии, депутатами Госдумы, Законодательного Собрания Ростовской области, городских дум, местных собраний, сторонниками и «Молодой Гвардией» Александр Ищенко подробно обсудил механику работы волонтерского центра «ЕР».

Говоря о конкретной помощи врачам, секретарь регионального отделения «Единой России» назвал основные форматы, доказавшие свою востребованность. Так, предстоит участвовать в обеспечении госпиталей питьевой водой, организовывать выезды врачей к пациентам на дом, в том числе на автомобилях волонтеров, дежурить в регистратурах больниц (термометрия, ответы на телефонные звонки, помощь в учете - прим. ред.). Важно поддержать и самих врачей, доставляя им наборы к чаю, при необходимости передавать коллективам больниц средства индивидуальной защиты.

Отметим, что в областном волонтерском центре действует горячая линия 8(863)2-918-918, обращения к волонтерам принимают и все местные отделения «Единой России». Здесь жители области могут в случае необходимости получить совет, консультацию или конкретную помощь.

Деятельность партийных волонтеров выстраивается совместно с региональным штабом общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Александр Ищенко обратил внимание, что новые задачи для волонтерского центра определены на ближайшие месяцы.

- Волонтеры готовы к тому, чтобы оказывать помощь людям. В этой работе будут участвовать все депутаты-единоросс Ростовской области. Мы понимаем, что эта задача не на ближайшие пять-шесть дней, а на ближайшие несколько месяцев, хотя мы очень рассчитываем на то, что принимаемые сегодня меры по ограничению распространения COVID-19 дадут результаты. Между тем, мы очень рассчитываем , что жители Ростовской области, которые неравнодушно относятся к происходящему, придут в наши волонтерские центры и вместе с нами будут помогать людям. Я всех призываю подключится к этой работе, - заключил лидер донских единороссов.

Напомним, волонтерский центр «Единой России» появился на Дону с первых дней пандемии и объединил около 1000 человек.