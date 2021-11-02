Полякова Оксана Викторовна: Детский хирург-ортопед, заместитель директора медицинской клиники «Гармония»

Фото: МК "Гармония"

Оксана Викторовна Полякова работает детским хирургом-ортопедом в медицинской клинике «Гармония». Стаж работы по специальности – 26 лет. В 1995 году Оксана Викторовна окончила РОДНМИ (специальность «Педиатрия»), в 1996 году прошла интернатуру на кафедре детской хирургии, ортопедии и травматологии. А в 2002 году была ординатура по детской хирургии на базе РГМУ. Также Оксана Полякова прошла профессиональную переподготовку по специальности «Остеопатия».

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом?

- С самого раннего детства я лечила всех животных во дворе, а в 10 лет точно решила - буду врачом. Я человек результата, поэтому выбрала специальность хирурга, миссией которого является спасать жизнь. Мы -хирурги видим болезнь изнутри, это чудесная наука об операциях Хирургия требует от врача высокого профессионализма, большой эрудиции и гуманности. Хирургия трудна – чем и прекрасна. Еще Николай Иванович Пирогов, величайший хирург, сказал: «Как художник создаёт картину, так и хирург создаёт операцию. Создаёт! Высшее врачебное благо – спасение жизней.»

Бывали ли в Вашей практике сложные пациенты и непростые случаи?

- Самое сложное - это не пациенты, а их родители, близкие, родные. Поскольку я не просто хирург, а еще и детский специалист, то мне практически в каждом случае приходится уменьшать беспокойство, тревогу и вселять веру в положительный результат, а это под час задача весьма непростая.

Как только появляются показания к операции, сейчас же возникают вопросы: правильно ли поставлен диагноз, каково состояние жизненно важных органов и выдержит ли пациент испытание? Сколько раз в жизни каждый хирург стоит перед дилеммой – оперировать или воздержаться? Вместе с тем, не сделанная вовремя операция может привести к опасным последствиям. Сложные случаи в практике, конечно, есть. Иногда даже самые простые, казалось бы, заболевания сопровождаются нетипичным течением. Любая операция– это живое единство хирургической теории и практики. Одна и та же операция никогда не бывает одной и той же. Нет двух одинаковых операций, как нет двух одинаковых пациентов.

Удается ли Вам поддерживать физическую форму?

- На протяжении всей сознательной жизни я постоянно занимаюсь спортом. Очень люблю танцевать Zumba, каждый зимний сезон катаюсь на горных лыжах. Регулярно посещаю фитнес тренировки.

Следите ли за своим рационом?

- Каждый человек, а тем более врач, должен следить за своим рационом питания. В современном мире еда очень доступна, а соблазны велики. Не зря же говорят: «Мы то, что мы едим». Больше всего в моем меню блюд из рыбы и морепродуктов.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Я очень люблю путешествовать, место и темп выбираю всегда от внутреннего состояния и настроя. Все зависит от того, что мне ближе в данный в момент и что приносит радость и гармонию. Это может быть как фитнес-тур, так и пляжный отдых или даже экстремальный. Я всегда открыта к новым впечатлениям, познаниям, для меня важно видеть разные возможности и направления, и я рада ощутить новые яркие эмоции.

Ваши увлечения?

- Я очень люблю рыбалку. А самая моя большая страсть – это балет.

Ваши планы на будущее?

Собираюсь развивать социальную ответственность бизнеса. Также много проектов в сфере общественной деятельности.

Посоветуйте читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

Мой рецепт сохранения здоровья – движение, забота о себе и умение видеть радости жизни!

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