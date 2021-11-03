Новости Ростовской области на 3 ноября 2021: непривитых сотрудников призвали отстранять от работы

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Новости Ростова-на-Дону на 3 ноября 2021 — публикуем подборку главных событий города. Рассказываем, что произошло за сутки.

Прошло заседание штаба о ситуации с коровирусом в регионе. Главный санврач Евгений Ковалев призвал работодателей отстранять от работы непривитых сотрудников. Речь идет о специалистах, работающих в сфере, для которых вакцинация обязательна. Он также рассказал, что Роспотребнадзор предотвратил проведение 14 концертов в «Кроп Арене», «Мистик Арене», а также нескольких клубах. В то же время власти собираются наращивать темпы вакцинации. Губернатор Василий Голубев предложил открыть прививочные пункты в супермаркетах.

Загруженность ковидных коек в области колеблется от 89 до 92%. В Минздраве рассказали, что 3 ноября на базе ЦРБ Октябрьского района будет открыт еще один моногоспиталь, рассчитанный на 80 коек.

Ростовские урбанисты сообщили, что на Зеленом острове засохло 100 деревьев и кустарников. Активисты также пожаловались на «громоздкие и рандомно поставленные лавочки, неработающие фонари и мусор».

Арбитражный суд отменил запрет на строительство ресторана на левом берегу Дона. Ранее департамент архитектуры не выдал разрешение на застройку территории компании «Агроком Холдинг». Тогда организация обратилась в суд.

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