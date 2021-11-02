«Это долгожданное событие для многих ростовчан»: Алексей Логвиненко одним из первых протестировал новый троллейбусный маршрут

Благодаря выделенным полосам на двух улицах в час пик троллейбус приедет в центр на 20-30 минут быстрее. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове протестировали новый троллейбус, который соединит центр города с микрорайоном Военвед и Стройгородком. Это старый-новый маршрут: молодежь его не застала, зато родители еще 23 года назад успели проехать на трамвае этим путем.

- Это долгожданное событие для многих ростовчан. Троллейбусный маршрут № 17 существовал в городе с 1975 года. Но больше 20 лет назад по техническим причинам его закрыли, - говорит глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Протяженность троллейбусного маршрута составляет более 20 километров. Из них часть пути троллейбус проходит своим автономным ходом, то есть без контактной сети. Благодаря этому теперь в центр можно доехать за 35 минут без пробок.

- На данный маршрут была выделена целая полоса по улицам Дачная и Немировича-Данченко. Это позволило в час пик сократить время поездки в среднем на 20-30 минут, - объясняет Алексей Валентирович. - А на проспекте Буденовском, рядом с «Домом обуви», появилась новая троллейбусная остановка.

Троллейбусы «Горожанин» с увеличенным автономным ходом созданы на базе кузова МАЗ. Они оборудованы системами безопасности, кондиционирования и информирования пассажиров, удобны для людей с ограниченной мобильностью. Всего до конца года на маршрут выйдут семь троллейбусов.

По словам градоначальника, при увеличении количества пассажиров властям придется до конца года возобновить еще и маршрут № 5.

Возобновление маршрута - всего часть огромной работы по модернизации транспортной системы Ростова. Так, в прошлом году была разработана комплексная программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Она предполагает реконструкцию дорог и остановочных комплексов, совершенствование системы фото-видео фиксации нарушений.