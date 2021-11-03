Больше трамваев, велодорожек и развязок: что и как в ближайшие 10 лет изменится в Ростове

Пробки для Ростова обычное явление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовский департамент транспорта рассказал, как будет развиваться транспортная инфраструктура в городе в ближайшие 10 лет. Приоритетом станет развитие трамвайной сети, увеличение велодорожек и расширение автомобильных дорог и развязок.

У КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО - СВОЕ АВТО

Ростов-на-Дону - крупный город, поэтому его жителям приходится преодолевать десятки километров, передвигаясь по городу. Тысячи людей каждый день стекаются утром в центр, а вечером возвращаются в свои районы, и так - без перерыва.

Как результат, дороги испытывают колоссальные нагрузки и уже не могут справляться с подобными потоками. Согласно данным департамента транспорта, за последние 10 лет уровень автомобилизации в городе Ростове-на-Дону возрос в 3,5 раза. На а на одну тысячу жителей приходится больше 510 автомобилей.

По данным Ростовстата, на начало 2020 года в Ростовской области зарегистрировано более 1,4 млн автомобилей. Таким образом, практически каждый третий житель донского региона имеет собственную машину.

Подобное количество личных машин на дорогах затрудняет движение, поэтому чиновники планируют мотивировать людей пересаживаться на автобусы, троллейбусы и трамваи. Для этого уже проектируют сети для экотранспорта.

Не все готовы отказаться от личного комфорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

- Сама цель сводится к тому, чтобы обеспечить достойные условия передвижения для тех, кто не имеет личного транспорта, а также создать систему городских пассажирских перевозок по скорости передвижения и комфорту способную заменить личный автомобиль, - объясняют специалисты. - Мероприятиями по улучшению дорожной ситуации предусматривают ремонт и реконструкцию существующей трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. Это даст возможность увеличить скорость движения и провозную способность электротранспорта.

Предлагается создание сети линий внутригородского легкого рельсового транспорта со скоростными участками, в том числе, на основе участков существующей трамвайной системы.

Например, могут появится два маршрута в направлении между микрорайоном Левенцовским и территорией старого аэропорта с трассами, расходящимися в центральной части города по существующим путям, проложенным по улицам Станиславского и Максима Горького.

Еще два маршрута будут между кластером Левого берега Дона и Суворовским микрорайоном и Верхним Темерником. Ожидается, что появление скоростных видов транспорта будет способствовать уменьшению времени, затрачиваемого на поездку.

- У нас хорошая база для создания трамвайной транспортной инфраструктуры, - считает урбанист Артемий Зайцев. - Автомобильные дороги сколько не расширяй, они все равно не смогут обеспечить движение быстро растущему населению города.

Сообщается, что новые трамвайные линии появятся до 2035 года

Велодорожек в городе будет больше. Фото: Александр АБРАМОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ И САМОКАТЫ

Ростов - это южный город поэтому помимо автомобилей есть проекты по развитию велотранспорта и электросамокатного движения. Так, жители города теплое время года смогут перемещаться и на двухколесном транспорте. Подобная тенденция развивается во всех крупных городах, таким образом удается решить сразу три проблемы: разгрузить автодороги, улучшить экологию за счет снижения выбросов и улучшить здоровье горожан.

Кстати, по данным Дептранса, в городе 3 300 электросамокатов. В среднем, в день на одном самокате совершаются 3-4 поездки.

В донской столице уже появилось множество велосипедных дорожек в центральной части города.

- На сегодняшний день организовано несколько участков велодорожек общей протяженностью 13,4 километра - по проспектам Коммунистическому и Космонавтов, бульвару Комарова, улицам Пушкинская, Социалистическая, Левобережная и Чемордачка, - поясняют чиновники. - В этом году были созданы велодорожки по улице Пушкинская - от проспекта Кировский до Театрального. В планах закольцевать маршрут и соединить улицу Пушкинская с улицей Береговая через Театральный проспект. Далее маршрут пройдет по улице Береговая и обратно через проспект Сиверса и выйдет на улицу Пушкинская.

До конца 2023 года в городе хотят создать сеть велодорожек, общей протяженностью порядка 40 км. В нее войдут - пр. 40-летия Победы, пр. Шолохова, ул. Страны Советов, пр. Сельмаш, ул. Ченцова, ул. Пушкинская, проспект Театральный, ул. Максима Горького, пр. Стачки, а также бульвар Комарова, ул. Волкова, ул. Добровольского, пр. Королева и пр. Ворошиловский.

Экотранспорту в Ростове - зеленый свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Несмотря на все далеко идущие планы, общественный транспорт в городе по-прежнему во многих районах плохо развит и показывает свою низкую эффективность.

На некоторых маршрутах на линии работают всего 2-3 автобуса, которые должны перевозить жителей целого микрорайона, как это происходит в Берберовке.

Одновременно с этим транспорт практически во всех направлениях слабо ходит в ночное время после 20:00.

Загруженность на дорогах и хаотичная парковка мешают движению автобусов даже по выделенным полосам, что усугубляет дорожную ситуацию. И много еще чего. Конечно, транспортную инфраструктуру нужно менять. С этим согласятся многие ростовчане.

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