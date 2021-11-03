«Ночь искусств» - всегда ожидаемое событие»: донской край присоединится к всероссийской акции

В Ростовской области, как и во всей стране, стартует акция «Ночь искусств» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, как и во всей стране, стартует акция «Ночь искусств». В этом году она пройдет в девятый раз и будет приурочена ко Дню народного единства 4 ноября. Девиз акции – «Искусство объединяет». Донские учреждения культуры в этот день проведут тематические мероприятия, викторины, мастер-классы, видеоэкскурсии в офлайн- и онлайн-формате.

– Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» – это всегда ожидаемое событие на донской земле, которое объединяет не только все направления искусства, но и разные народы, национальности и поколения, – прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Отметим, что пользователи социальных сетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет.

4 ноября артисты Ростовской государственной филармонии совместно с художественными мастерскими и коллективами города Ростова-на-Дону проведут прямую трансляцию онлайн-концерта, приуроченного к празднику. Мероприятие начнётся в 18:00 и пройдет в социальных сетях и на большом экране фасада здания филармонии.

Волгодонский художественный музей проведет литературно-историческую гостиную «День, который нас объединяет», интерактивное мероприятие «Мир глазами художника. Наивное искусство», мастер-класс «Японский карп».

Старочеркасский музей-заповедник подготовил цикл мероприятий «Наследием предков гордимся во все времена».

Областной музей краеведения приглашает в этот день на мастер-класс для детей «Искусство оригами, на экскурсию по выставке «Изобретения Леонардо да Винчи», на пешеходную экскурсию с посещением особняка Ф.Н.Солодова и осмотром коллекций фарфора, музыкальных инструментов и самоваров, на экскурсию по ночному музею.

Азовский музей-заповедник представит видеоэкскурсию по выставке «Екатерина II: путь к трону» из фондов Государственного исторического музея, а также онлайн-лекторий «День народного единства. К истории праздника».

В Волгодонском эколого-историческом музее проведет онлайн-викторины, тематические экскурсии. На сайте и страницах в социальных сетях будет реализован видеопроект «Имена в истории «Атоммаша». Воспоминания ветеранов строительства и производства».

Аксайский военно-исторический музей (музейный комплекс «Почтовая станция XIX века») представит своим посетителям программу «Народные игрушки», в ходе которой каждый посетитель сможет бесплатно не только увидеть выставки, но и самостоятельно сделать своими руками куклу по старинным эскизам.