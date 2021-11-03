«Работа волонтерского центра уже началась»: Александр Ищенко поздравил медиков ковидного госпиталя с Днем народного единства

Спикер Заксобрания Александр Ищенко вместе с волонтерами от "Единой России" поздравил врачей с Днем народного единства. Фото: пресс-служба ЗС РО

Депутаты донского парламента и Государственной Думы, местные отделения «Единой России» и волонтерские группы партии начали поздравлять коллективы донских госпиталей с Днем народного единства.

В среду, 3 ноября, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко и представители волонтерского центра партии посетили моноинфекционный госпиталь в ЦГБ. В этот день врачам привезли 300 пирогов, а также 500 литров фруктового сока.

«СЕГОДНЯ У ПРАЗДНИКА ИНОЙ КОНТЕКСТ»

Председатель Заксобрания Александр Ищенко подчеркнул, что сейчас особенно важно проявить к медикам человеческое внимание, ведь они трудятся, не покладая рук, на пределе своих человеческих возможностей.

- Работа волонтерского центра уже началась. С сегодняшнего дня, по всей Ростовской области, медикам, которые трудятся в ковидных госпиталях, депутаты разного уровня, волонтеры, наши активисты будут доставлять праздничные подарки. Накануне Дня народного единства и согласия мы привезли в ковидный госпиталь ростовской ЦГБ пироги и сок. Обычно мы отмечаем этот праздник, имея в виду его исторические корни, события 1612 года, когда наши предки объединились для того, чтобы освободить Москву от иноземных захватчиков. Но сегодня у праздника иной контекст. Сегодня нашу мирную жизнь атакует другой захватчик - вирусная инфекция ковид-19. И врачи – это самая главная армия, которая противостоит новой угрозе. Естественно, тем, кто на передовой, кто спасает людей и страну – внимание особое. В преддверии праздника мы едины в нашем желании порадовать медиков. Важно, чтобы врачи, медсестры, санитары которые сегодня трудятся, отказываясь от выходных дней, от общения с близкими, от традиционного отдыха, чтобы они почувствовали заботу о себе, чтобы поняли, что их труд нужен, и что мы, жители страны, им благодарны, - сказал спикер Заксобрания.

«МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ СТРАНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИТСЯ»

В свою очередь, лечащий врач госпиталя Маргарита Аджигитова, отметила, что такая поддержка придает новые силы для борьбы с инфекцией.

- Мы очень рассчитываем, что в праздничный день страна еще больше сплотится. И единение выразится в соблюдении мер эпидбезопасности, в том, что люди будут беречь свое здоровье и здоровье окружающих, - подчеркнула она.

Отметим, что Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Геннадий Рябоконов и депутат Государственной Думы ФС РФ от донского края Виталий Кушнарев вручили праздничные угощения медикам, которые работают в госпитале Ростовской клинической больницы ФМБА.

- Беда сплотила нас всех вместе, - сказал Геннадий Рябоконов – И поэтому наши коллеги, депутаты Заксобрания области, как и депутаты Государственной Думы, стали волонтерами.

Виталий Кушнарев подчеркнул, что основная задача депутатов в рамках этой акции – это поддержать медицинских работников и поблагодарить их за тяжелейший труд в условиях пандемии.

- Мы привезли сегодня фрукты, торты для того, чтобы персоналу создать соответствующе настроение, поздравить с Днем народного единства, пожелать здоровья тем, кто нас сегодня лечит, и, конечно, поддержать их в этой трудной работе, - рассказал депутат Госдумы.

«ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО СЕБЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ»

Отметим также, что депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина во время встречи с волонтерами, которая прошла в формате «депутатского треугольника» , рассказала, что также подключилась к волонтерской работе.

- Лично я со вчерашнего дня подключилась к волонтерской деятельности – развозила в своем избирательном округе продукты питания людям, от которых поступили соответствующие заявки. Завтра, в День народного единства я буду на своем личном автомобиле возить на вызовы врачей, которые работают сейчас вообще без выходных. Считаю, что в данном случае это лучший формат проведения праздника. В пятницу собираюсь побывать во всех ковидных госпиталях моего Шахтинского избирательного округа, - сообщила Екатерина Стенякина.

В свою очередь, председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев сказал, что сегодня значение работы волонтеров, противостоящих коронавирусу, возрастает.

- Волонтерское движение на Дону показало себя, как эффективный инструмент мобилизации совместных усилий власти и общества в сложных ситуациях, таких, как складывающаяся сейчас. Выражаю огромную благодарность волонтерам, которые, не жалея времени и сил, помогают в этот непростой период врачам и тем гражданам, которые более всего нуждаются в такой помощи, - сказал Александр Косачев.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что донские единороссы объявили о перезапуске работы волонтерского центра в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Отметим, что в областном волонтерском центре действует горячая линия 8(863)2-918-918, обращения к волонтерам принимают и все местные отделения «Единой России». Здесь жители области могут в случае необходимости получить совет, консультацию или конкретную помощь.

Александр Ищенко обратил внимание, что новые задачи для волонтерского центра определены на ближайшие месяцы.

- Волонтеры готовы к тому, чтобы оказывать помощь людям. В этой работе будут участвовать все депутаты-единоросс Ростовской области. Мы понимаем, что эта задача не на ближайшие пять-шесть дней, а на ближайшие несколько месяцев, хотя мы очень рассчитываем на то, что принимаемые сегодня меры по ограничению распространения COVID-19 дадут результаты. Между тем, мы очень рассчитываем , что жители Ростовской области, которые неравнодушно относятся к происходящему, придут в наши волонтерские центры и вместе с нами будут помогать людям. Я всех призываю подключится к этой работе, - заключил лидер донских единороссов.