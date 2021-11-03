Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко призвал жителей Дона принять участие в переписи населения в выходные дни

В России стартовала перепись населения. При этом принять участие в акции можно с помощью портала госуслуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спикер донского Заксобрания, депутат Александр Ищенко, обратился к жителям региона с призывом пройти всероссийскую перепись населения. Парламентарий уже заполнил переписной лист на портале Госуслуги.ру.

В своем аккаунте в социальной сети Фейсбук Александр Ищенко рассказал, почему важно поддержать эту акцию.

- Перепись населения проводится раз в 10 лет. Принять участие в ней важно, так как все решения органов власти (например, о строительстве детских садов, школ, поликлиник, больниц, о благоустройстве населенных пунктов, о строительстве новых дорог, проведении водопровода, канализации), все эти решения принимаются в зависимости от того, насколько полные данные представлены о жителях, которые живут в конкретном населенном пункте. И это не только количественные показатели. В переписи есть подробные пункты о том, насколько благоустроены жилые помещения, каков состав семьи, проживающей в одном доме или квартире, - подчеркнул Александр Валентинович.

При этом спикер Заксобрания пояснил, чем чреват отказ от участия в переписи населения.

- Если люди не участвуют в переписи, то есть большая вероятность того, что когда будет решаться вопрос о строительстве, о ремонте, о выделении средств, то ваш город, микрорайон, улица могут выпасть из объектов бюджетного финансирования, потому что по данным переписи там или людей будет недостаточно, или данные будут неполные. Всех призываю пройти перепись, особенно с учетом того, что это можно сделать дистанционно, не ожидая визита переписчика, в том числе, через приложение Госуслуги на смартфоне. Эти четыре выходных дня можно провести с пользой для себя, для общества и государства, - отметил депутат.