Андрей Дробышев из Новочеркасска прошел национальный отбор Детского «Евровидения»

Номер Андрея жюри посчитало лучшим. Фото: Ирина Дробышева

13-летний вокалист из Новочеркасска Андрей Дробышев стал победителем национального отбора детского конкурса Evrovizion Junior 2021 Russia. Жюри отдало донскому исполнителю больше всех баллов. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила мама мальчика Ирина.

ЖЮРИ ПОДДЕРЖАЛО, А ЗРИТЕЛИ — НЕ ОЧЕНЬ

Члены жюри, в которое вошли звезды Манижа и Юлия Савичева, начальник отдела международных проектов Дирекции международных отношений ВГТРК Екатерина Орлова, юные именитые артисты Екатерина Манешина и Валерий Кузаков. вывели Андрея в несомненные лидеры конкурса .

Однако, победитель национального отбора определялся суммой баллов от жюри и от зрителей. Андрей в сумме баллов занял второе место, разделив его с Юлией Гавриловой. А представит России в 2021 году на конкурсе в Париже Татьяна Меженцева, она стала третьей по мнению жюри и первой благодаря поддержке зрителей. Андрея поддержали лишь 4,85% зрителей, это шестой результат в зрительском голосовании, тогда как за победительницу ее регион голосовал активно — 35%.

- В этом году было много сильных участников. Меня безумно сильно тронуло выступление мальчика Андрея Дробышева! - написала в своем блоге председатель жюри, участница Евровидения 2021, певица Манижа.

- У меня были свои фавориты - Андрей Дробышев с песней «100 дорог» из Новочеркасска. Во время его выступления переглянулись все члены жюри, он невероятный вокалист, - поделилась мнением Юлия Савичева, участница Евровидения 2004.

Вокалом мальчик начал заниматься по совету врачей, чтобы излечить болезнь легких. Фото: Ирина Дробышева

ЗАГАДАЛ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

13-летний певец планомерно шел к этому конкурсу. Он уже участвовал в телепроектах «Большая перемена», «Голос.Дети», «Лучше всех».

Вокалом Андрей начал заниматься по совету врачей, когда у него выявили болезнь легких. Попав к преподавателю Елене Троепольской.

Песня «100 дорог», которую исполнил Андрей, является авторской, и раньше нигде не звучала — таковы условия конкурса. Песню написали Дина Мигал и Евгений Скрипник. Наш артист удивил всех не только красивым вокалом, но и зрелищным выступлением с подтанцовкой и спецэффектами.

Как рассказала мама, победу в конкурсе Андрей загадал, когда задувал свечи на именинном торте, отмечая свое 13-летие на съемочной площадке конкурса. Отчасти это сбылось — он победитель по мнению жюри. Пожелаем юному артисту удачи и новых побед!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Леди-пристав - 2021»: кто победил в конкурсе «Комсомольской Правды»

Стало известно имя победительницы конкурса «Комсомолки» (подробнее)