Перерождение в декрете: как ростовский инженер начала обжигать горшки после ухода за малышом

Татьяна Арефина стала мамой и кардинально сменила деятельность. Фото: Светлана Романова

Еще несколько лет назад будни жительницы Батайска Ростовской области укладывалась в привычный для многих шаблон. Ранний подъем, завтрак на скорую руку, городской транспорт и офис. И так – пять дней в неделю с восьми утра до пяти вечера. Выходные и отпуск – строго по расписанию.

ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ С РОЖДЕНИЕМ СЫНА

- У меня техническое образование. После вуза устроилась на работу в крупное проектное бюро инженером. В мои обязанности входило проектирование электрических подстанций, - рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» 34-летняя Татьяна Арефина.

А три года назад женщина стала мамой.

- В нашей семье появился самый лучший в мире малыш, - улыбается женщина.

Три года в декрете пролетели как один день. И вот встал вопрос о выходе на работу.

- Мне нравилось то, чем я занималась. Но, став мамой, поняла, что не смогу совмещать семью и профессию. Ведь в офисе – работа от «звонка до звонка». Я элементарно не успевала бы забирать ребенка из сада. Наша компания распложена в Ростове, а садик – в Батайске, - продолжает женщина.

Тут-то Татьяна и задумалась, как еще она может заработать на жизнь и при этом полноценно заниматься воспитанием сына

ИДЕЯ ДЛЯ СТАРТАПА И СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Так вышло, что незадолго до окончания декретного отпуска женщина побывала в студии обжига керамики.

- Мне очень понравился процесс изготовления посуды, но я пока не связывала себя с этим занятием как источником дохода. А помог мне выбрать профессиональный путь профориентолог. Я около месяца занималась со специалистом и ясно осознала, что хочу открыть собственную студию по изготовлению керамики! – продолжает мама.

Кстати, Татьяна уже даже придумала для нее название – «Тепло».

- Это и о моем характере, и о самом процессе изготовления керамических предметов, - поясняет женщина.

Вот только все упиралось в то, что у батайчанки была очень смутные представление о бизнесе.

- И тут я случайно узнала, что есть образовательная программа «Мама-предприниматель», для участия в ней достаточно иметь бизнес-идею и быть мамой. Подала заявку, прошла обучение и, что совершенно неожиданно и очень радостно, мой проект по мнению жюри стал лучшим, - говорит Татьяна.

Кроме необходимых знаний батайчанка получила еще и сто тысяч рублей. Их она потратит на гончарный круг, который, к слову, стоит немало.

- Цена – порядка 70 тысяч рублей. А их мне понадобится два. Еще будет необходима печка для обжига. Она стоит 200 тысяч рублей. В целом, с учетом аренды, мой стартап обойдется в 560 тысяч рублей. На самоокупаемость выйду через полтора года, - сказала Татьяна.

А еще она призналась, что немного боится. Но отступать от мечты не собирается, потому что верит – у нее все получится.

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