В Ростове гимназию с французским знаком качества отремонтируют за 250 млн рублей

Здание отремонтируют и отреставрируют с уважением к его 160-летней истории. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил гимназию № 45. В октябре учебному заведению был присвоен знак качества Французского Министерства Европы и иностранных дел за высокие критерии качества билингвального обучения на французском языке.

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Здание, построенное в историческом центре города, на Ворошиловском проспекте, в 1860 году, является объектом культурного наследия. Последний капремонт здесь проводился более полувека назад, в 1967 году. И, к сожалению, износ строения уже достиг 60%.

- В прошлом году мы изготовили проектно-сметную документацию на капитальный ремонт и сейчас смету корректируем. Заключение экспертизы планируем получить 15 ноября. Ориентировочно стоимость работ на объекте составит более 250 миллионов рублей, - сообщил Алексей Валентинович.

В объем ремонтных работ заложена реставрация парадных и дворовых фасадов, интерьера вестибюля со стороны главного входа и внутренней металлической лестницы, по которой на уроки шли поколения жителей донской столицы.

Запас прочности строения увеличат: усилят фундамент и основания для восстановления несущей способности, укрепят наружные стены, а также предстоит ремонт и замена конструкций межэтажных перекрытий.

- Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы сохранить неповторимый исторический облик нашего города. Здание и помещения гимназии мы обновим и облагородим, но обязательно сбережем исторический дух учебного заведения, - подчеркнул градоначальник.

ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ

Напомним, 20 октября ростовская гимназия № 45 была удостоена знака качества LabelFrancEducation. Французское Министерство Европы и иностранных дел присуждает его образовательным организациям, которые отвечают высоким критериям качества билингвального обучения на французском языке.

На базе гимназии при поддержке Посольства Франции в России действует двуязычное русско-французское отделение. 10-классники здесь сдают внешний экзамен в едином формате, предложенном французским посольством и при успешной сдаче получают сертификаты международного образца. Так, в 2021 году сертификаты получили 12 учеников 11 класса, а десятиклассники со своим проектом оказались лучшими среди билингвальных школ в России.