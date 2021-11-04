Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 ноября 2021: у 644 человек подтвердился опасный диагноз

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 644 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 ноября 2021 - заразились еще 203 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 644 человек. Общее число зараженных составило 158 001.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 31,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 14,1% – от 66 до 79 лет; 6% – старше 80 лет; 18,6% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 5 312 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 45 человек.

За сутки выздоровел 601 зараженный. За все время от ковида вылечились 133 703 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 30 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 24 до 84 лет и 13 мужчин в возрасте от 37 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 835 человек.

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