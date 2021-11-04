Новости Ростова-на-Дону на 4 ноября 2021: прокуратура проверит информацию о вреде вакцины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
Новости Ростова-на-Дону на 4 ноября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло за сутки в донской столице.
Прокуратура проверит фейковую информацию о вреде вакцины. Как рассказала руководитель Росздравнадзора Татьяна Полинская, организация обнаружила такие данные во время мониторинга. После этого сотрудники направили в надзорные органы пять заявлений.
Назначен заместитель губернатора Ростовской области по вопросам дорожно-транспортной и строительной отраслей. Должность занял Владимир Окунев, который ранее возглавлял региональный Минтранс.
Два фигуранта «ростовского дела» Ян Сидоров и Владислав Мордасов вышли на свободу. Напомним, их обвиняли в «Покушении на организацию массовых беспорядков». Ростовский областной суд назначил Мордасову шесть лет и семь месяцев колонии, Сидорову — шесть лет и шесть месяцев. Позже Верховный суд сократил срок заключения каждому до четырех лет.
Владельцы точек бывшего радиорынка переехали на новые места. По словам одного из бизнесменов, всем предпринимателям выделили территории в разных точках города: кто-то перебрался в Западный микрорайон, кто-то — в Александровку.
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