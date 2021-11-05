Ростовчан ждут массовые отключения света в рабочую неделю с 8 по 12 ноября

Где не будет света на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановое отключение электроэнергии ждет ростовчан на следующей рабочей неделе, с 8 по 12 ноября. Об этом сообщает сайт "Донэнерго". Напомним, в нерабочую неделю на Дону в Ростове плановых отключений не было.

Понедельник, 8 ноября

С 9.00 до 16.00 света не будет на улице Малюгиной 220/84, 232, 236, на проспекте Кировском, 79/236, переулке Университетском, 78г, 84.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат на улице Ченцова, 4–10, Налбандяна, 1–25, 2–22, Мурлычева, 7–27, 6–26, 20-я линия, 8–14, 7–11, 22-я линия, 16–42, 9–43, 24-я линия, 1–23, 2–18, на площади Базарная, 4б, на улице Страны Советов, 14–38.

В понедельник и вторник, 8 и 9 ноября с 9.00 до 18.00 свет выключат на улице Подтелкова, 33–49, Таврическая, 1–31, 2–20, пер. Джамбульский, 4, 17а, 18–22, 22а, ул. Пермская, 3–43, 2–46.

Всю неделю, с 8 по 12 ноября, с 8.00 до 16.00 не будет электричества по проспекту 40 лет Победы, 96–246, ул. Пахотная, 1–127, 20–182, пер. Молочный, 88–93, 64–68, ул. Книжная, 175, 175/69, пер. Руднева, 75–83, 82–84.

Во вторник, 9 ноября, с 9.00 до 17.00 света не будет на проспекте Королева, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5, 6/6, 6/7, 8/2, ул. Добровольского, 15/4, ул. Комарова, 18/3.

В среду, 10 ноября, с 9.00 до 17.00, отключат электричество на просп. 40 лет Победы, 96–178, ул. Пахотная, 1–127, 20–182, пер. Молочный, 88–93, 64–68, ул. Книжная, 175, 175/69, пер. Руднева, 75–83, 82–84, ул. Равенства, 69–93, 66–84, ул. Гарибальди, 83–85, 80–84, ул. Новостроевская, 153–167, 162–184, ул. Ленина, 81а, 81/1, 81/2, ул. Шеболдаева, 4, 4а, 6/2, 6/3.

А с 9.00 до 18.00 отключения ждут дома по ул. Подтелкова, 39–45, пер. Сухумский, 2–18.

В четверг, 11 ноября, с 9.00 до 17.00 энергетики будут работать на улице 6 линия, 7, 9, ул. 8 линия, 1–11, 2–20, ул. 10 линия, 1–15, 2–16, ул. Майская, 30–42, ул. Советская, 31–39, ул. Юфимцева, 6/1, 10/1, 10/2, 12/2.

В четверг и пятницу, 11 и 12 ноября, с 9.00 до 18.00, отключения ждут Подтелкова, 33–49, ул. Таврическая, 1–31, 2–20, пер. Джамбульский, 4, 17а, 18–22, 22а, ул. Пермская, 3–43, 2–46.

В пятницу, 12 ноября, с 9.00 до 17.00, света не будет по ул. 4 линия, 4–18, 5–17, ул. 6 линия, 2–18, 1–11, ул. Советская, 43, 47/1, 51, ул. 1-я Майская, 42–48, 61, ул. Цезаря-Кунникова, 14–26, 11–21, ул. Немировича-Данченко, 41–61, 44–62, пер. Орджоникидзе, 39–49.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отмена ограничений в Ростовской области: что изменится с 8 ноября

В Ростовской области отменят ограничения, введенные в нерабочие дни (подробнее)