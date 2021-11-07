Быть или нет быть: студенты и преподаватели донской столицы рассказали, как на самом деле относятся к дистанционному обучению

Теперь даже в аудиториях нужно соблюдать социальную дистанцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За два года пандемия кардинально поменяла распорядок нашей жизни. Хочешь прогуляться в ТЦ или пообедать в кафе? Будь добр надеть маску и предъявить документики. Едешь в автобусе – соблюдай социальную дистанцию. Руки обрабатывай антисептиком, а вместо шопинга в магазинах делай заказы онлайн.

Да и встречи с друзьями в парке тоже лучше отменить, ведь мир уже давно придумал зум-конференции. Работать, не отходя от дивана – теперь легко, главное выбрать рубашку и тапочки по-наряднее.

Даже старейший институт образования сдался под натиском новых технологий. Отныне школьники и студенты могут получать знания под приятные ароматы маминых блинчиков и свежесваренного кофе. Кажется, не жизнь, а малина. Но так думают далеко не все.

Корреспондент "КП – Ростов-на-Дону" пообщались с преподавателями и студентами ростовских вузов, чтобы выяснить, как пандемия и высокие технологии сказались на качестве образования.

ДИСТАНТ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ТРАНСЛЯЦИЮ КОНЦЕРТА

Вопреки всеобщим восторгам о технологическом прогрессе некоторые преподаватели ростовских вузов совсем не в восторге от таких пар. По их мнению, особенно тяжело принимать вступительные экзамены и защиты дипломов. Не хватает обратной связи, делится Евгений Самохин:

- Для меня с переходом на дистанционную форму обучения все изменилось в худшую сторону. Традиционное общение между преподавателем и студентом является частью процесса. А онлайн похож на трансляцию концерта или спектакля по телевизору. Вроде очень похоже, но без живых эмоций, без обратной связи. Особенно тяжело принимать вступительные экзамены. Да и госэкзамены, и защиты дипломов в дистанте тоже сильно проигрывают.

На пары можно не ездить, а учиться дома и с привычным комфортом. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ЕСЛИ СТУДЕНТ ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ, ОН СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ В ЛЮБОМ ФОРМАТЕ

Среди ростовских преподавателей дистанционка является самой горячей темой для обсуждения с самого начала пандемии коронавируса. Быть или не быть, в аудитории или через компьютер, живые эмоции или смайлики в чате. Пока одни сетуют на неудобства, другие стараются найти для себя золотую середину.

- С одной стороны, онлайн — это хорошо, потому что студенты могут вернуться к материалам лекции, если не успели что-то записать. С другой стороны, ребята стали меньше вслушиваться в слова преподавателя, а некоторые и вовсе выключают звук во время лекций, - делится Елена Ширина. - Часто приходиться обращаться к аудитории по несколько раз, все это занимает время и отвлекает от материала. Однако, не могу сказать, что успеваемость стала лучше или хуже, принцип то остался прежним. Если студент хочет получить знания, он возьмет их в любом формате: и в онлайн, и в офлайн. Мне кажется, очная и дистанционная форма даже вполне совместимы, однако подходить нужно дифференцированно, зависимости от дисциплины и количества людей.

ОТ ТЕАТРАЛЬНОГО ФОРМАТА К ТЕЛЕВИДЕНИЮ

По мнению другого ростовского преподавателя Марии Давыдовой, онлайн формат – это серьезный вызов всей системе образования, которая привыкла действовать по отработанному плану.

- Много десятков лет мы работали в аудитории, глаза в глаза, порой с каждым студентом индивидуально. Но внезапное появление пандемии потребовало новых навыков. Говорят, что в начале некоторые коллеги относились к онлайн-формату с опаской и даже волнением.

Проблемы коснулись и студентов. Порой, было сложно объяснить им, что онлайн – это такая же работа. Ведь если в аудитории все должны сидеть ровно, смотреть прямо, слушать преподавателя, делать какие-то заметки, то здесь строгих правил нет, особенно если не включать камеры. Кто-то позволяет себе смотреть телевизор, кто-то может есть во время пары, разные бывают ситуации. Но даже при этом, на мой взгляд у дистанционного обучения все же больше плюсов. Преподаватели, которые не имели такого опыта, сейчас значительно более подкованы, а еще появилась возможность размещать свои лекции в сети, и проводить потоковые пары для неограниченного количество студентов.

Можно сказать, что от театрального формата, где зрители давали обратную связь, мы просто перешли к искусству похожему на телевидение. Когда ведущий находится в пустой студии и должен вообразить себе потенциальный зал людей. Нужно относиться ко всему, как к новому опыту, тогда и настрой будет оптимистичный.

ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ НИЧТОЖНЫМ

В отличии от своих преподавателей, студенты настроены не так радужно. Казалось бы, грех жаловаться: сидишь себе дома, в теплой пижаме, ешь вкусные блины, которые бабуля щедро полила сиропом, все это запиваешь маминым фирменным чаем.

Ну, и конечно, пока дедуля не видит, балуешься доставкой фастфуда, коллекционируешь бутылки из-под газировки. Во время пары, с одной стороны, кот Толик, который мурчит в такт кипящему от лекции ноутбуку. С другой - телефон с аркадой, на которую все никак не хватало времени. Ну прямо и жнец, и чтец и на дуде игрец, а самое главное, что преподы не в курсе - не жизнь, а сказка. Но нет, весело было только первое время, а сейчас чувствуешь себя ничтожной, признается студентка 4 курса.

- Мне не нравится онлайн, потому что сразу накатывает депрессия, апатия и безысходность, - признается Лолита Игнатьева. - Чувствуешь себя каким-то ничтожным, смысл образования вообще теряется. Вот из четырех лет в бакалавриате, нормально в универе мы проучились всего 1,5 года. И это при то, что у нас комбинированное обучение: то есть какие-то дни - онлайн, а какие-то - в университете, но даже при этом нет ощущения полноценности. Раньше было весело, а сейчас меня уже типает от слова «дистант». Все, потому что появилось больше возможности филонить. С одной стороны это, конечно, приятно, но с другой, расслабляет так, что уже трудно собраться. Особенно для меня, человека, который самостоятельно не может себя организовать.

Тот, кто хочет учиться, будет это делать и онлайн, и оффлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРИБЫВАЛИ В ЦАРСТВИИ МОРФЕЯ

Может показаться, что студенты – это народ веселый и беспечный. Им бы на вечеринки ходить, да пары пропускать, но нет, по молодым жилам все же течет совесть и осознанность. Например, магистр ростовского вуза Степан Даниленко признается, что качество образования снизилось из-за того, что студентам дали много свободы.

- В дистанте я проучился полтора года, даже защитил диплом бакалавра при таком формате, - делится он. - Большую часть лекций мои одногруппники просто прибывали в царствии Морфея, и я был среди таких. Все практические, где нужно отвечать самостоятельно, можно было просто читать с телефона, потому что это никак не проверялось. Экзамены проходили точно также, лишь дополнительных вопросов стало больше. Но, если есть желание получить баллы, то их можно по-быстрому нагуглить. Онлайн явно ниже по уровню, чем классическое образование в универе, потому что у нас больше свободы. При всех минусах, хотя бы защита дипломов была очная. Но вот у моих друзей с других факультетов и эту важную часть студенческой жизни перевели в онлайн. Как по мне, такие защиты — это уже цирк. Атмосфера другая, преподаватели не видят волнения, эмоций, жестикуляцию, не понимают тебя.

СИДЯ ДОМА, ОСОБО НЕ УСТАЕШЬ

Но не все такие противники новых технологий, ведь часы, которое раньше уходили на дорогу, теперь можно потратить на повторение материала, уверен студент 3 курса Максим Луговых.

- В целом онлайн формат мне нравится, потому что ты убиваешь несколько часов жизни в автобусах по дороге в университет, - считает ростовчанин. - Плюс, можно без напряжения внимательно слушать все лекции, даже до позднего вечера, ведь ты сидишь дома, и особо не устаешь. Из минусов только то, что не у всех есть техническое обеспечение. Например, у меня часто зависает программа, когда я пытаюсь показывать презентации. Такие моменты очень затягивают пару.

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Онлайн образование – это отличная возможность устроиться на работу, ведь лекции можно слушать, где угодно. Пока преподаватели читают лекцию, можно прекрасно подключить наушники и заниматься своими делать, рассказывает студентка 4 курса Маргарита Евдокимова.

— Это действительно очень удобный вариант совмещать два дела одновременно, - улыбается девушка. - А вот, что касается качества образования, то тут все индивидуально. Мы ведь уже взрослые товарищи, сами решаем, что в приоритете, и несем за это ответственность. Выбрал безмятежный образ жизни хиппи, которого ничего не волнует, молодец, вся ответственность на тебе. Выбрал учебу – будь добр потрудиться. Мне кажется, если размышлять такими категориями, то и вопрос о качестве образования отпадет.

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С приходом пандемии мы постепенно перешли к жизни в формате «онлайн». Курсы, вебинары, мастер-классы, уроки танцев и концерты, сейчас доступны в один клик. Даже образование перешло на новый уровень. Теперь филиалом университета с легкостью может стать экран вашего смартфона. И пока одни студенты жалуются на недоcтаток живого общения и перебои в сети, другие вспоминают яркие и комичные случаи во время онлайн-лекций.

Журналисты «КП – Ростов – на – Дону» пообщались с ростовскими студентами, чтобы узнать, как на самом деле проходят пары в дистанционном формате. (подробности)