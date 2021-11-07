"С ужасом представлял сколько работы будет!": ростовские курьеры рассказали, в каком режиме провели нерабочую для многих неделю ноября

Кому - выходные, а кому - горячая пора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца октября до 7 ноября в донской столице объявили недельные ковикулы. Время, когда все массовые мероприятия отменили, общественные места закрылись, а кафе и рестораны работали только на выдачу товара.

И пока одни проводят время в кругу близких с вкусной едой и парой-тройкой интересных фильмов, другим эту самую еду еще нужно доставить. Да, да, речь о курьерах. Сейчас они самые настоящие герои нашего времени: повелители сытого желудка изо всех сил стараются привезти ваш заказ как можно быстрее.

Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" пообщался с ростовскими курьерами, чтобы узнать, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время праздничной недели.

"ОЖИДАЛ ХУДШЕГО"

Владислав работает курьером в сети известных пиццерий. В период самоизоляции он доставлял людям горячие итальянские шедевры со скоростью света, ведь главное правило доставки в его компании - привезти заказ ровно за час. Если курьер опоздал хотя бы на пять минут, он обязан выдать клиенту купон на пиццу. Самое приятное, признается парень, что деньги за эти купоны из зарплаты курьера не вычитают.

- Если честно, я с ужасом представлял сколько работы будет в дни ноябрьских каникул, - признается парень. - Ведь все рестораны ушли на вынужденный карантин, а возможность поесть еды из ресторана - или самовывоз, или доставка. В период первой серьезной самоизоляции коллеги рассказывали, как сходили сума, ведь времени не было даже на пятиминутный перерыв. Поэтому, послушав их истории, ожидал худшего.

В ПОПЫТКАХ УСПЕТЬ ВСЕ И ВЕЗДЕ

- И, по-началу, действительно, был большой спрос, не такой, конечно, как в первую волну, но работы все-ровно хватало, - продолжает собеседник. - Мы носились, как угорелые, в попытках успеть все и везде: с субботы до вторника в среднем в день было около 20-25 заказов, в спокойные дни их 16-18 максимум.

Но, как оказалось, такой наплыв любителей перекусить фастфудом длился недолго: уже в среду заказы резко упали до 15-18 в день.

- Некоторых курьеров даже отпускали с домой за ненадобностью лишних рук, - говорит Владислав. - Но и у такой ситуации есть свои плюсы. Например, на улицах стало меньше людей, проще ездить на машине, ведь дороги - почти пустые. При этом в плане организации почти ничего не поменялось: мы по-прежнему ездим в масках, перчатках и стараемся соблюдать социальную дистанцию

Работы всем курьерам хватало. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"ПЕРЕВЕРНУЛ ПИЦЦУ И ПОШЕЛ КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО"

- На этой неделе произошла забавная ситуация, - рассказывает курьер. - Привез я, значит, пиццу по адресу. Все по правилам: аккуратно и c наклейками. Отдал ее в руки мужичку лет 50, судя по всему, тот был на веселом градусе, ведь от него веяло тонкими нотками перегара выходного дня. Ну ладно, отдыхает человек, каникулы ж ведь.

Довольный сажусь обратно в машину, поворачиваю голову и вижу, что мужчина перевернул коробку в вертикальное положение, запихнул под рукав и пошел себе как ни в чем не бывало во двор. Вот это я понимаю у человека праздник, а мне еще два заказа до конца дня выполнить надо. Эх!

СТАБИЛЬНЫ, КАК БАБУЛИН БОРЩ

И если одни жалуются на низкие заказы и клиентов под шафе, то у других служб доставки еды ситуация на каникулах совсем не изменилась. К удивлению, все очень стабильно, работаем в привычном темпе, рассказывает курьер Дмитрий.

- Сейчас я работаю в службе по доставки еды из разных ресторанов. Заработок, конечно, у нас не из легких, но что поделать. Стабильно развозим около 15 заказов в день, в выходные ситуация меняется, но не кардинально, в субботу и воскресенье примерно 16-17. Но это не какие-то пугающие цифры. Даже во время ковидных каникул, мы оставались стабильны, прямо, как бабулин борщ.

Но такая благодать не у всех, знакомые, которые работают непосредственно с доставкой из ресторана, жалуются, что у них количество заказов увеличилось в двое. Правда, и зарплата при этом выросла. И тут, конечно, хоть что-то радует!

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