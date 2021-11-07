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Спорт7 ноября 2021 11:00

«Ростов» - «Рубин» 7 ноября 2021: прямая трансляция футбольного матча 14 тура РПЛ

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Рубин» 7 ноября 2021 года, лучшие голы, главные моменты игры 4 тура РПЛ
ТИХОНОВА Татьяна
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Встреча на "Ростов-Арене" стартует в 16.30. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Встреча на "Ростов-Арене" стартует в 16.30. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Седьмой тур Чемпионата России станет очень интересным для донской команды. Нашим футболистам предстоит встреча с гостями из «Казани». Онлайн-трансляция игры «Ростов» - «Рубин» начнётся 7 ноября 2021 года в 16.30 по местному времени. Мы будем рассказывать обо всем, что происходит на стадионе, о том, как меняется счет, какие игроки показывают наилучшую статистику и обязательно расскажем о лучших моментах матча на стадионе «Ростов-Арена»

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