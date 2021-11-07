"Ростов" забил гол в матче с "Рубином"

Первый гол от "желто-синих" стал лишь ответным на первый мяч казанцев. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Во время матча "Ростов" - "Рубин" первый свой гол "желто-синие" забили лишь в ответ на первый гол, который забили гости. Так, на 35 минуте игры отличился казанский игрок Солтмурад Бакаев. Ответный гол от "Ростова" попал в ворота "Рубина" на 42 минуте от Хорена Байрамяна.

Игра в рамках 14 тура РПЛ стартовала в 16.30 на домашнем поле - стадионе "Ростов-Арена". Напомним, в РПЛ команды сыграли уже 34 матча, 10 из которых завершились победой "Ростова", 13 - "Рубина" и 11 раз - ничьей.

Сейчас на поле начался второй тайм. Желаем удачи "желто-синим"!

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