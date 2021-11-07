Что произошло после мачта "Ростов" - "Рубин": тренер скупо похвалил, болельщики - в восторге

"Желто-синие" разгромили "Рубин" с воодушевляющим счетом

Игра 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» - «Рубин» прошла 7 ноября на стадионе «Ростов - Арена». «Желто-синие» сначала огорчили болельщиков, пропустив первый гол от гостей, но быстро реабилитировали себя в глазах фан-клуба и блистали во время встречи. Рассказываем, как сыграли команды и что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Рубин».

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ

Счет в первом тайме открыли гости. На 35 минуте отличился Солтмурад Бакаев. Однако после этого ростовчане оформили ответный гол: мяч на 42 минуте в ворота соперников отправил Хорен Байрамян.

Во втором тайме «желто-синие» снова атаковали и вырвались вперед благодаря Дмитрию Полозу на 49 минуте. Третий победный гол, уже на 55 минуте, забил Понтус Алмквист. В четвертый раз голкипер «Рубина» пропустил мяч уже от Али Соу на 65 минуте. Последний мяч от хозяев поля попал в ворота гостей на 82 минуте, автором гола стал Данил Глебов.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов на традиционной послематчевой пресс-конференции дал оценку игре своих подопечных.

- Много получилось, - считает Виталий Витальевич. - Первый тайм тяжело игра шла, больше борьбы было, и мы играли больше за счет средне-длинных передач, потому что через середину, полузащитников, у нас не получалось. Во втором тайме после забитого третьего гола мы больше играли на контратаках, «Рубинам» было уже нечего терять, а у нас были быстрые игроки — Понтус (Алмквист — прим.ред), Полоз, полузащитники хорошо отбирали мяч и разгоняли атаку. В этом смысле получилось.

Наставник «желто-синих» признает, что в первом тайме игра в середине поля, где борьбу должны были вести полузащитники, не очень получалась.

- Второй тайм — вдохновение и кураж, а первый — больше борьба за инициативу, - прокомментировал тренер.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ

Выдав разгромный результат в матче с «Рубином», ростовская команда сегодня купается в лучах славы и одобрения болельщиков.

- Запредельное удовольствие! Лучшее, что видел и ощущал в этом сезоне, - делится болельщик. - Каждый игрок словно супер-звезда — выдали матч жизни!

- Лучший игрок матча - тренерский штаб, - делится оценкой другой зритель. - Спасибо за то, что вернули этот футбол эту тактику!

- Лучшая игра за последние годы, так держать! Сегодня была видна настоящая команда, готовая бороться за победы. Шикарная самооотдача, - пишет третий болельщик «Ростова».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ростов» - «Рубин» 7 ноября 2021: прямая трансляция футбольного матча 14 тура РПЛ

Футбол. Онлайн-трансляция матча «Ростов» - «Рубин» 7 ноября 2021 года, лучшие голы, главные моменты игры 14 тура РПЛ (подробнее)

ФК «Ростов» разгромил на домашнем поле казанский «Рубин»

Следующий соперник донской команды - «Уфа» (подробнее)