Массовое отравление таллием в Таганроге: приговор. Инженеру-конструктору грозит 8 лет тюрьмы

В суде Таганроге должны вынести приговор по массовому отравлению таллием. Фото: Лысенко Татьяна

В понедельник, 8 ноября, в Таганроге ожидается приговор по одному из самых резонансных и запутанных дел современности об отравлении трех десятков человек на стратегически важном для страны предприятии.

На скамье подсудимых - инженер-конструктор ТАНТК им. Г.М. Бериева. По версии следствия, из-за мести опасным ядом могли быть отравлены три десятка человек. Временно отстраненный от работы на оборонном заводе до окончания всех разбирательств обвиняемым на предыдущем заседании в течение целого дня в своем последнем слове утверждал, что не виновен и просил суд оправдать его. Прокурор запросил для него восемь лет лишения свободы.

Корреспондент "КП-Ростов-на-Дону" находится на месте. Мы ведем прямую трансляцию того, что происходит.

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В Таганрогском городском суде близится к завершению процесс по громкому делу в отношении инженера-конструктора ТАНТК им. Г.М. Бериева, который обвиняется в том, что из мести коллегам якобы подсыпал таллий в большие 19-литровые бутыли с питьевой водой для кулеров.

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Дело массового отравления таллием сотрудников ТАНТК им Г.М. Бериева в Таганроге считается одним из самых загадочных. В официальную версию, что таллий подсыпал инженер-конструктор 38-летний Владислав Шульга из мести одному из коллег, верят не все. Сам подозреваемый утверждает, что дал признательные показания в изоляторе после угроз подкинуть наркотики его матери, но, как только оказался на свободе, отказался от слов (подробности)