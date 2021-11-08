"Бросили на кладбище": Житель города Шахт выкармливает из бутылочки новорожденных щенков

Брошенным на кладбище щенкам ищут дом. Фото: шахтинский реабилитационный центр для бездомных животных

В Ростовской области шестерым выброшенным на кладбище щенкам ищут новый дом и любящих хозяев. Неравнодушный дончанин Сергей подобрал малышей, но долго держать у себя не может, так как у него у самого дома 11 кошек и шесть собак. Он попросил помощи в шахтинском реабилитационном центре для бездомных животных.

- Ехал по кладбищу в поселке Аюта и услышал какой-то странный, но довольно громкий писк, пошел на звук и нашел коробку, в которой сидели эти шестеро очаровательных малышей и отчаянно "взывали" о помощи, - рассказал "КП - Ростов-на-Дону" Сергей.

Дончанин выяснил, что среди щенков три мальчика и три девочки. На улице было уже довольно холодно, а крохи и без того, по всей видимости, были оторваны от матери сразу после рождения и успели "хлебнуть" горя, поэтому Сергей никак не мог бросить их на произвол судьбы.

- Когда я привез их домой, выяснилось, что они и есть-то толком самостоятельно не умеют. Вот пришлось выкармливать их из бутылочки, покупаем им детскую смесь, только благодаря этому они до сих пор живы, но держать долго у себя не можем, потому что у самих животных полон двор. Вот и ищем малышам дом, - подчеркивает дончанин.

Как только Сергей привез щенков домой, он тут же стал обзванивать знакомых и спрашивать, не нужен ли кому-нибудь верный друг и будущий сторож, но спустя два дня после находки ни один из малышей не обрел дом. Но временная семья продолжает надеяться, что эти красавцы все-таки попадут в хорошие руки.

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