12-летняя школьница из Новочеркасска попала в Международную книгу рекордов

Донская школьница установила Национальный рекорд. Фото: Реестр рекордов России

Донская школьница Анастасия Петренко попала на страницы Международной книги рекордов. 12-летняя Настя за четыре года была удостоена 500 различных наград - от сертификатов и медалей до разномастных кубков. Именно благодаря этому девочка и стала рекордсменкой в номинации «Наибольшее количество побед и наград в международных конкурсах по вокальному искусству».

- Начиная занятия вокалом и музыкой, я никогда не ставила целью достижение именно такого результата. Тем приятнее осознавать, что мои победы, внесенные теперь в Международную Книгу Рекордов, могут в будущем являться стимулом для многих детей и людей нашей страны в достижении еще более впечатляющих результатов, - рассказала Настя на своей страничке в социальной сети.

В настоящее время девочка является воспитанницей образцовой вокальной студии «Орфей» Центра воспитания и досуга «Эстетика». За последние четыре года Анастасия Петренко активно принимала участие во Всероссийских и Международных конкурсах по вокальному мастерству. Под руководством своего преподавателя Виктории Рубцовой за это время она смогла завоевать 500 различных наград. Этот рекорд был официально зафиксирован крупнейшим Международным агентством регистрации рекордов – «Интеррекорд». А затем девочку признали и рекордсменом России, установившим Национальный рекорд.

- Добиться успеха в любом деле можно, руководствуясь определенными принципами. Успех не должен становиться точкой, а неудача – вовсе не конец. Нужно постоянно совершенствовать свои умения в деле, которым занимаешься, и продолжать мужественно стремиться к новым достижениям, - отметила растроганная мама Насти.

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