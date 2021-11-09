Новости Ростовской области на 9 ноября 2021: суд по делу об отравлении рабочих, новые ограничения

Фото: Татьяна Лысенко, Алексей Булатов.

Новости Ростовской области на 9 ноября 2021 — рассказываем, что произошло за понедельник. Публикуем подборку главных событий.

Таганрогский суд вынес приговор бывшему инженеру ТАНТК им. Бериева Владиславу Шульге. Напомним, по версии следствия, Шульга подсыпал химическое вещество с таллием в бутылки с водой. В результате 34 сотрудника завода получили серьезное отравление. Подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Ранее мы подробнее писали о том, как проходил судебный процесс.

С 8 ноября в Ростовской области перестали действовать ограничения нерабочей недели. При этом у тех, кто не имеет QR-код, появились новые. Теперь посещать кафе и рестораны, фитнес-центры, торговые центры, аквапарки и другие заведения можно только после предъявления справки о перенесенному заболевании и сертификата о вакцинации.

«Ростовводоканал» предупредил жителей Первомайского района об отключениях воды. Водоснабжение будет приостановлено с 8.30 до полуночи. Ранее мы публиковали полный список домов, в которых пройдут отключения.

В Ростове подрядчик сорвал срок поставки новых уличных туалетов. Компания должна была установить 10 модульных уборных еще 27 сентября, однако ко 2 ноября было доставлено только одно помещение. В управлении благоустройства пояснили, что задержка связана с несвоевременным получением иностранных комплектующих. Оставшиеся девять туалетов планируется установить до 30 ноября.