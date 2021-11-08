«Благодаря переписи принимаются важные государственные решения»: Градоначальник Ростова принял участие в ВПН

Из 352 стационарных переписных участков в донской столице 13 находятся в МФЦ. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Участие во Всероссийской переписи населения в понедельник, 8 ноября, принял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграме.

Градоначальник на личном опыте изучил, как организована работа по переписи в МФЦ, и убедился, что там созданы все условия для удобства и безопасности жителей донской столицы. Ростовчанам не приходится простаивать долгое время в очередях, и внутри помещений строго соблюдаются санитарные нормы.

- Участие в переписи населения для граждан - такой же важный и ответственный шаг, как и голосование на выборах. Благодаря полученным данным о численности и качестве жизни населения, принимаются важные государственные решения: формируются бюджеты всех уровней, планируются меры социальной поддержки, реализуются образовательные и инфраструктурные проекты, - рассказал в своем «Инстаграме» Алексей Валентинович.

Главу порадовала активность, с которой жители донской столицы принимают участие в важном статистическом исследовании. На понедельник, 8 ноября, перепись в привычном виде, с переписчиком, в МФЦ или же дистанционно — на сайте Госуслуг уже прошли более 972 тысяч человек.

Так, стационарных переписных участков в Ростове-на-Дону - 352, в том числе 13 - в МФЦ. Более 160 тысяч жителей столицы Дона самостоятельно заполнили анкеты на сайте «Госуслуг». К тем, кто привык участвовать в переписи в привычном варианте, переписчики пришли прямо домой.