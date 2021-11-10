Новости Ростовской области на 10 ноября 2021: арестован подозреваемый в организации аксайской ОПГ

Фото: Артем КИЛЬКИН.

Новости Ростовской области на 10 ноября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что случилось в городах и районах за сутки.

Арестован предполагаемый организатор аксайской ОПГ Карим Бабаев. Его подозревают в совершении преступлений по пяти статьям «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство» и «Легализация денежных средств». По данным объединенной пресс-службы судов, Бабаева отправили под стражу на два месяца.

Жители Ростовской области опубликовали в YouTube обращение к президенту. Люди попросили Владимира Путина отменить систему QR-кодов и защитить права непривитых граждан. Они подчеркнули, что каждый человек должен самостоятельно решать, делать ему прививку.

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко подписал документы о приобретении земель для реконструкции улицы Вавилова. По его словам, будет выкуплено 20 из 43 участков и расположенных на них капитальных строений. Позже власти планируют подготовить бумаги на оставшиеся объекты.

Строительная компания показала, как будет выглядеть новый микрорайон на левом берегу. На участке площадью 40,8 гектара будут располагаться 13 домов, школа, два детских сада, поликлиника. По данным застройщика, озеленение будет похоже на природных ландшафт. Ранее мы публиковали эскизы микрорайона.

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