Асеев Сергей Алексеевич: Врач-хирург, эндоскопист медицинского центра «Ревиталь»

Фото: из архива Сергея Асеева

Асеев Сергей Алексеевич работает врачом-хирургом и эндоскопистом в медицинском центре «Ревиталь». Основная специализация доктора: широкий спектр хирургических вмешательств на органах брюшной полости, как открытым, так и малоинвазивным способами. Он занимается лечением хронического и острого холецистита, грыжи передней брюшной стенки, язвенной болезни и многих других недугов. Общий стаж работы – более 13 лет.

Сергей Алексеевич окончил РостГМУ в 2008 году, а ординатору по специальности «Хирургия» - в 2010 году. Имеет большой опыт работы в условиях неотложной помощи.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Как Вы стали врачом?

- Это была моя мечта с детства. В 10 лет я сам попал на операционный стол. Атмосфера больницы меня впечатлила, и я загорелся идеей лечить людей.

Что самое сложное в Вашей работе?

- Могу сказать, что когда работа приносит удовольствие, трудности, наоборот, вдохновляют. Ты сразу ищешь пути, как их преодолеть, и все проходит как по маслу. А вообще большие сложности в профессии бывают, если ты ее не любишь.

Бывали ли в Вашей практике случаи с безнадежными пациентами?

- Да, конечно. Иногда ко мне попадают пациенты с неверно поставленным диагнозом. Из-за этого их состояние считается безнадежным. Но после проведения дополнительных исследований удавалось спасти людям жизнь.

Какой вид спорта Вы предпочитаете?

- Легкую атлетику. Я считаю, что это самый полезный вид спорта. Это очень хорошо – бегать утром в парке. Жаль только, что свободного времени на занятия спортом не так много.

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Как многие мужчины, я очень люблю рыбалку и охоту. Сидеть на берегу реки в тишине – это прекрасный отдых. Там можно проводить время с семьей, друзьями, коллегами.

Ваши любимые книги и фильмы

- Самая интересная литература для меня – это книги советских авторов. К примеру, «Тихий Дон» Шолохова и «Мастер и Маргарита» Булгакова. А фильмы люблю смотреть комедийные. Это тоже хороший отдых в кругу семьи.

Что посоветуете читателям – что нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?

- Первое – это отказаться от вредных привычек. Затем правильное питание и нормальный сон. К сожалению, не каждый современный человек может похвастаться нормальным режимом сна и отдыха, а это очень важно для организма. Из меню стоит исключить чрезмерно жирную, жареную и острую пищу. И, конечно, необходимо регулярно проходить обследование, чтобы можно было вовремя заметить признаки заболеваний. Если что-то беспокоит, нужно сразу обращаться к врачу. А, когда попадаете на прием, не нужно скрывать свои проблемы со здоровьем и утаивать жалобы.

Ваши планы на будущее

- Развиваться, совершенствоваться, осваивать новые навыки.

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