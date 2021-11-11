«На грани нервного срыва»: мать осужденного за отравление таллием сотрудников завода в Таганроге прокомментировала сообщение о его госпитализации

Инженера-конструктора приговорили к 8 годам лишения свободы по делу об отравлении таллием в Таганроге Фото: СОЦСЕТИ

Инженера ТАНТК имени Бериева приговорили к восьми годам колонии общего режима 8 ноября. Суд признал его виновным в деле об отравлении таллием 34 коллег.

В тот же день осужденный, который, к слову, не согласен с приговором и намерен подавать апелляцию, был посажен на карантин перед определением в общую камеру Таганрогского СИЗО. Согласно процедуре, там он должен находиться до тех пор, пока обжалует еще не вступивший в законную силу приговор.

Однако в Сети появилась информация, что якобы психоэмоциональное состояние Владислава оказалось нестабильным. Он будто бы находился на грани нервного срыва, поэтому пришлось временно поместить его в больницу.

Мама очень переживает за сына. Фото ЛЫСЕНКО Татьяна.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» позвонила маме Владислава.

- Я не знаю, что с сыном. У меня нет с ним связи. Я пыталась перечислить ему деньги на телефон или сделать передачку в СИЗО. Но пока у меня это не получилось. Информацию передала нашему адвокату. Он должен поехать в СИЗО и во всем разобраться, - рассказала «КП - Ростов-на-Дону» Светлана Петровна Шульга.

Конечно же, испытание, связанное со всей этой историей с таллием и с ее сыном, дается женщине не просто. Но Светлана Петровна держится молодцом.

- Меня поддерживают друзья, знакомые и коллеги на работе. Я до сих пор работаю. В строительной организации. А после приговора позвонили однокурсники Владислава: выразили поддержку мне и ему, спросили, чем могут мне помочь. Я поблагодарила. Пока справляюсь, - подчеркнула Светлана Петровна.

Громкий приговор озвучили 8 ноября. Фото ЛЫСЕНКО Татьяна.

Адвокат инженера Федор Ходеев сообщил «КП - Ростов-на-Дону», что нет такой информации. В ближайшее время он должен встретиться со своим подзащитным.

- И, вообще-то, нервный срыв – это на Владислава совершенно не похоже, - недоумевает Федор Павлович. - За время общения с ним у меня сложилось стойкое впечатление, что это человек с крепкой волей.

Кстати, в Таганрогском СИЗО осужденному инженеру придется пробыть еще достаточно долго. Ведь в колонию осужденных отравляют только после вступления приговора в законную силу. А он сразу после вердикта суда первой инстанции заявил, что обжалует приговор. Известно, что процедура эта не быстрая и займет не один месяц.

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В зал судебных заседаний Таганрогского городского суда на оглашение приговора сами потерпевшие по делу об отравлении не пришли. Присутствовали лишь сам инженер-конструктор, его мама, адвокат и СМИ.

Известно, что подозреваемого временно отстранили от работы на оборонном заводе до окончания всех разбирательств. На предыдущем заседании он в течение целого дня в своем последнем слове утверждал, что не виновен и просил суд оправдать его. (подробности)