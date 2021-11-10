Рассказываем, какой месяц будет самым холодным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прогноз погоды в Ростове-на-Дону на зиму 2021 — 2022: ждать ли снега и сильных морозов. Рассказываем, чего ожидать в донской столице с декабря по февраль.

Согласно прогнозу Росгидромета, температура в три зимних месяца будет близка к норме. В среднем, в декабре температура в донской столице составит -1, в январе — -4,8 градуса. Самым холодным месяцем традиционно считается февраль, но в этом году синоптики прогнозируют иную ситуацию. В феврале будет теплее, чем в январе — до -3,9 градуса.

Количество осадков можно спрогнозировать лишь в декабре. По предварительным данным, восемь дней этого месяца пройдут с осадками. Ожидаются преимущественно дожди, в отдельные дни — с мокрым снегом. Настоящий зимний снегопад может прийти в Ростов-на-Дону лишь 29 декабря.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на ноябрь. С 15 по 20 ноября в Ростове-на-Дону будет прохладно — до +6 — 7 градусов. В последнюю декаду ноября температура будет варьироваться от +3 до +5 градусов. В эти дни прогнозируются затяжные дожди, временами — с мокрым снегом.

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