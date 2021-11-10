500 наград за четыре года: Как и чем живет 12-летняя вокалистка из Новочеркасска, которая попала в Международную книгу рекордов

Донская школьница попала в Книгу Международных рекордов мира Фото: из архива героя публикации

12-летняя школьница из Новочеркасска Анастасия Петренко попала на страницы Международной книги рекордов мира. Девчушка установила мировой рекорд в номинации "Наибольшее количество побед и наград в Международных конкурсах по вокальному искусству".

Только представьте, ей удалось завоевать целых 500 наград (!) за четыре года. Но, как говорит ее мама, с дочкиным талантом сделать это оказалось не так сложно, как многим сейчас показалось.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Мама девочки Оксана Петренко сама в прошлом музыкант. Она услышала, как ребенок в свои шесть лет очень чисто поет по нотам.

- Я отвела дочь сначала в Дом культуры, к замечательному педагогу - нашей доброй и первой учительнице - Людмиле Анатольевне Кофановой. А затем, уже в семь лет, в музыкальную школу им. Чайковского, где ее взяли сразу на отделение «Академического вокала», - вспоминает мама Насти.

Талант девочки разглядела мама Фото: из архива героя публикации

Сейчас Петренко - уже выпускница музыкальной школы. Ее она окончила с красным дипломом.

Теперь юное дарование исполняет исключительно тот репертуар, который подбирает ей мама. В этом "домашний педагог" руководствуется, прежде всего, вокальными данными дочери. Нередко Настя разучивает песни, прописанные в регламенте того или иного конкурса.

Из современных артистов певице-рекордсменке нравятся Кирилл Бледный, Софья Сомусева и Алена Швец.

За 4 года Анастасия получила 500 наград Фото: из архива героя публикации

ПУТЬ К РЕКОРДУ

За последние четыре с половиной года Анастасия объездила чуть ли не половину России и даже побывала за границей, принимая участие во Всероссийских и Международных конкурсах.

Талант школьницы уже оценили по достоинству в Польше, Москве, Санкт-Петербурге, Курске, Рязани, Липецке, Волгограде, Самаре, Туле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Алуште, Дагомысе, Туапсе и многих других. Так Настя и стала обладательницей 500 наград (и это только в Международных конкурсах!).

Настя с отличием окончила музыкальную школу Фото: из архива героя публикации

- За 4,5 года мы с дочерью раз в две недели ездили в различные города на конкурсы, - делится нюансами столь внушительной копилки побед мама певицы. - Нередко участвовали в одном-двух конкурсах, но сразу в нескольких номинациях. Например в один день могли проходить конкурсы исполнителей по эстрадном вокалу, патриотической песне, академическом вокалу и художественному слову. Таким образом, получается, что ребенок две недели отдыхает, а один выходной посвящает конкурсной, а также, познавательной поездке. По словам мамы, Настя очень любит путешествовать и смотреть новые места!

К слову, девочка уже внесена в две Энциклопедии одаренных детей страны: «Золотой фонд успехов и достижений» и «Творческие и спортивные люди мира».

А теперь еще и значится на страницах Международной книги рекордов мира и Книги рекордов России дважды с зафиксированным результатом: «Наибольшее количество дипломов Гран-При Международных конкурсов по вокальному мастерству за 1 год в России».

Юная вокалистка попробовала себя и в других творческих сферах Фото: из архива героя публикации

ТАЛАНТ НЕ СПРЯТАТЬ

Помимо побед в конкурсах по вокальному мастерству, Анастасия совершенствуется еще и в «Художественном слове», где также является обладателем первых мест в Международных конкурсах. К тому же, пробует себя и в моделинге. В ее копилке такие титулы, как: «Самые красивые дети России» и «Лучшая фотомодель России», конкурсы проходившие в Москве, а также «Супер- модель» - в Санкт-Петербурге, «Мисс Дона», «Мисс очарование» , «Лучшая Топ-модель «Мисс и миссис Гламур» - в Ростове-на-Дону.

А еще новочеркасское дарование - обладатель таких Международных Премий в области культуры и искусства, как: «Лучшая певица года», «ТОП-20 в мире шоу-бизнеса» , «Открытие года», «Самые гламурные дети России, «Песня года» , «Чарующий тембр», «Ребенок года», Art Open World», «I’M A TALENT», «Лучшие дети России», «Super Talent Russia» и «Талант года».

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