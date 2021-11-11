Новости Ростовской области на 11 ноября 2021: дом священника Маляревского отправили под снос

Фото: "Мой Фасад".

Новости Ростовской области на 11 ноября 2021: что случилось за сутки. Публикуем подборку главных событий.

Дом священника Федора Маляревского в Ростове отправили под снос. Речь идет о постройке на улице Социалистической, 102. Ранее здание признали аварийным: после того, как жильцов расселили, здание законсервировали.

Ростовские власти ответили, подорожает ли проезд в общественном транспорте. Как сообщили в администрации, в данный момент тарифы проходят согласование. 11 ноября стоимость проезда останется прежней.

Предприятия общепита ожидают падение выручки из-за введенных в городе санитарных ограничений. Речь идет о QR-кодах, ограничении в работе по времени и жесткие требования относительно заполняемости залов. Глава областного представительства Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян говорит, что предприниматели не хотят «воевать» с решениям правительства, но просит прислушаться к их предложениям.

В донском правительстве объяснили расхождение цифр по смертности от коронавируса Росстата и оперштаба. По словам властей, оперштаб дает ежесуточные данные об умерших в ковидных госпиталях. Статистика же учитывает все смерти инфицированных.