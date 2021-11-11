Нужны ли QR-коды?: какие ковидные ограничения продолжают действовать в донских школах

Напоминаем о школьных антиковидных ограничениях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шокирующий многих родителей школьников случай на днях произошел в Неклиновском районе Ростовской области.

Дирекция местной школы опубликовала объявление о том, что с начала новой учебной четверти вход родителей на территорию школы будет осуществляться только при наличии QR-кода, свидетельствующего о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции или же справки о перенесенном заболевании, также может подойти и медицинское заключение о том, что введение вакцины тому или иному человеку противопоказано. После такого заявления мамы и папы местных школьников были в шоке и попытались узнать, насколько это правомерно.

Ситуацию прокомментировали в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Масочный режим необходимо соблюдать в местах, определенных постановлением № 272. QR-код и справка также необходимы только в случаях, обозначенных в постановлении, - успокоили разгневанных родителей в оперштабе.

В связи с этой ситуацией "КП - Ростов-на-Дону" напоминает, какие ограничительные меры продолжают действовать в донских школах.

В первую очередь, конечно же, все руководство школы, педагогический состав и технический персонал должны неукоснительно соблюдать масочный режим. Школьникам на переменах по возможности рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором будут сменяться учителя-предметники.

Кроме того, при входе в школу каждый ученик проходит температурный контроль. По прежнему запрещены любые массовые мероприятия - КВН, викторины и т.д. В школах должны исправно работать рециркуляторы воздуха, а в коридорах и классах необходимыми атрибутами являются антисептики для рук.

Решение о переводе школьников на дистанционное обучение после каникул принято не было. Поэтому "дистанционка", как и прежде, будет грозить только тем классам, в которых у кого-то из учащихся будет выявлен коронавирус.

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