Бекеев Константин Владимирович: Врач анестезиолог-реаниматолог в отделении реанимации для новорожденных

Фото: из архива Константина Бекеева

Бекеев Константин Владимирович – анестезиолог, реаниматолог, неонатолог. Он работает заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Ростовского областного перинатального центра. Доктор входит в число лучших неонатологов Ростова-на-Дону. В медицине он уже более 15 лет.

Константин Владимирович окончил Дагестанскую государственную медицинскую академию в 2008 году по специальности «Лечебное дело». Также он прошел интернатуру по специальности «Анестезиология и реаниматология», имеет сертификат по специальности «Неонатология». Уже во времена учебы в вузе он работал медбратом в детской реанимации, а после окончания академии стал работать врачом-анестезиологом.

Фото: из архива Константина Бекеева

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Что самое важное в Вашей работе?

- В моей работе НЕТ неважного. Я - Детский реаниматолог. Как сказал мой учитель: мелочей у нас нет, иначе жизнь - мелочь.

Были ли случаи, когда Вам удалось выходить практически безнадежного маленького пациента?

- Да, конечно. Мы стараемся сделать все для того, чтобы таких случаев становилось все больше. Особенно мне запомнилась девочка, которая родилась на сроке в 26 недель и массой 460 грамм. У нее было тяжелейшее состояние, развился сепсис. Несколько месяцев девочка провела на искусственной вентиляции легких. Мы буквально бились за каждый прожитый день этого ребенка, и девочка выкарабкалась, не смотря на все трудности. Мы были и врачами, и мамой с папой (девочка лежала одна). Сейчас ей уже 2 года. Она растет и развивается. По детям, рождённым с таким весом, даже официальной точной статистики нет, настолько эти случаи единичны.

Почему Вы стали врачом?

- В медицину я пошел осознанно. Уже к 18 годам я точно знал, КЕМ буду работать, и принял решение. Я хотел спасать жизни. Это самое ценное, что может быть. И специальность анестезиолога-реаниматолога выбрал по этой же причине. А еще я хотел преодолевать трудности, ведь эта профессия – одна из самых сложных. Но победы в ней того стоят.

Как начинался Ваш путь?

- Мы жили в Дагестане, с родителями. Сложное было время. Когда я принял решение стать доктором, то устроился в детскую республиканскую больницу, в реанимацию медбратом. Чуть позже стал доктором в той же больнице и также в реанимации. Много было всего разного, была медицина катастроф, выезжали в горные районы, помогали пострадавшим. В Ростов переехали с женой, она у меня эколог. Я планировал работать в БСМП, но меня пригласили в Перинатальный центр. Тут я и работаю с 2013 года.

У вас в реанимации только недоношенные дети?

- Почему же? Нет. Доношенных тоже достаточно. То пневмония, то осложнения. Деток с пороком сердца мы также принимаем, если они родились в Перинатальном центре. А затем отправляем в другие стационары. Недавно звонил коллегам, узнал, что ребенок с ВПС уже поправился и дома с мамой. Это ли не радость для неонатолога?

Фото: из архива Константина Бекеева

Как Вы предпочитаете отдыхать?

- Дома с женой и детьми. Это лучшее место на земле для меня. Поскольку на работе я провожу большое количество времени, то отдых - это такая роскошь. Но вообще разных увлечений у меня много.

Расскажите о них подробнее.

- Я музыкант, самоучка, конечно же. Я люблю рок-музыку 70-х годов и сам играю на разных инструментах. Дома у меня целый арсенал - гитары, синтезатор, губные гармошки, барабаны и т.д. Еще я коллекционирую книги Стивена Кинга. Я скупил практически все рассказы, все бестселлеры этого писателя. У меня дома полное собрание.

Удается ли Вам заниматься спортом?

- В основном, спортивным бегом в операционные или родзалы, - рассказывает Константин Владимирович и смеется, - ведь мы порой должны оказать помощь в течение нескольких минут. Представляете малыша размером с ладонь? Он ждать не может. А мы умеем быстро. Нам надо.

Ну, а если есть свободное время, я катаюсь на горном велосипеде по рощам и бездорожью. Раньше занимался бегом, но сейчас на это, к сожалению, не хватает времени. Также увлекаюсь спортивной стрельбой.

Ваши планы на будущее?

- Они неизменны с 2013 года. Спасать и выхаживать детей. Хотел бы освоить УЗИ-диагностику в неонатологии, поскольку сейчас это жесткая необходимость. Точная диагностика позволяет вовремя отследить важные моменты.

Ваш жизненный девиз

- Никогда не сдавайтесь. Всегда нужно идти вперед, нельзя останавливаться на полпути, потому что там можно застрять.

Что Вы посоветуете молодым медикам?

- Беритесь за сложные задачи, осваивайте новое, старайтесь, идите вперёд. Работа доктора - лучшая работа в мире.

А что посоветуете мамам?

- А мамам доношенных детей - дети должны рождаться в срок (40 недель - прим. автора), а если что-то пошло не так, верьте докторам.

Какое ваше самое большое желание?

- Чтоб мои дети были здоровы и счастливы. И, наверное, выспаться. С 2019 года центр работает на максимальных возможностях, так как многие роддома закрывались на карантин.