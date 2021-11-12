Новости Ростовской области на 12 ноября 2021: трамвайную сеть хотят модернизировать через пять лет

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 12 ноября 2021 — публикуем подборку главных новостей донской столицы и районов.

С 13 ноября в Ростове-на-Дону подорожает проезд в общественном транспорте. По данным администрации, при оплате наличными стоимость поездки составит 32 рубля, транспортной картой — 29 рублей, при безналичном расчете — 30 рублей.

Модернизацию трамвайной сети в Ростове планируют провести с 2022 по 2026 годы. Как пояснили в минтранспорта, на работы потратят 51 млрд 180 млн рублей инвестиционных средств. 15,4 млрд рублей составит инфраструктурный кредит.

В станице Усть-Быстрянской Усть-Донецкого района зафиксировали вспышку коронавируса. За две недели здесь заболели 30 человек. Власти сообщили, что рост заболеваемости начался после того, как в одном из магазинов заболели хозяйка и сотрудники. При этом, как сообщили в администрации Усть-Донецкого района, женщина активно выступала против вакцинации.

Начальника кадровой работы областного управления МЧС заподозрили в махинациях с премиями сотрудников. По версии следователей, он пообещал премировать двух подчиненных, но тут же сообщил, что половину суммы оставит себе. Таким образом он заработал 21 тысячу рублей. Возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону подорожает проезд в общественном транспорте

Теперь за поездку придется заплатить 32 рубля. (Подробности)

Антипрививочников обвинили во вспышке коронавируса в станице Ростовской области

При этом темпы вакцинации в населенном пункте соответствуют средним показателям. (Подробности)