В «Черную пятницу» ростовчане смогут купить товары для дома и ремонта со скидкой до 90%

Фото: ТЦ Мир ремонта.

Любители выгодных покупок с нетерпением ждут традиционную ноябрьскую распродажу — «Черную пятницу». Для кого-то это отличная возможность выгодно обновить гардероб, а для кого-то — купить все необходимое для ремонта и интерьера. С последней задачей поможет справиться торговый центр «Мир ремонта», который предлагает широкий ассортимент товаров и самые щедрые скидки.

Фото: ТЦ Мир ремонта.

В «Мире ремонта» акция «Черная пятница» стартует 12 ноября и продлится до конца месяца. В это время скидки на товары в большинстве магазинов будут достигать до 90%

Для тех, кто хочет недорого обновить интерьер, ТЦ «Мир ремонта» предлагает большой выбор мягкой и корпусной мебели, кроватей и матрасов, столов и стульев, мебели для кухни или ванной комнаты, встраиваемой техники, ковров, каминов и многого другого. На территории двухэтажного торгового центра можно найти товары на любой вкус и кошелек. Если задаться целью, то поменять обстановку и создать уют в доме можно даже за полцены.

Фото: ТЦ Мир ремонта.

Скидки приготовили и для тех, кто собирается закупить товары в первую очередь для ремонта. В период акции «Чёрная пятница» можно с максимальной скидкой приобрести обои, лакокрасочные материалы, ламинат, паркет, сантехнику и плитку, инструменты и электротовары. Все это — только качественные товары от известных производителей.

Те, кто уже начал готовиться к Новому году, смогут найти подарки для любимых, например, новогодний декор и текстиль для дома. Выгодные покупки можно сделать только в течение акции, но не стоит откладывать, акционные товары быстро заканчиваются.

Фото: ТЦ Мир ремонта.

Подробную информацию о магазинах «Мир ремонта» и акции «Черная пятница» можно получить уже сейчас на сайте торгового центра.

Текст: Ольга Ряшнова

На правах рекламы