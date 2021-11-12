«Мы вместе трудимся на благо Донского края»: спикер Заксобрания Александр Ищенко поощрил представителей муниципалитетов

Александр Ищенко поощрил представителей муниципальных образований Ростовской области. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель донского парламента Александр Ищенко вручил поощрения Законодательного Собрания Ростовской области представителям муниципальных образований региона.

Ковидные ограничения несколько отсрочили награждение по случаю Дня народного единства, но встреча все же состоялась.

Поощрения Заксобрания вручили педагогам, социальным работникам, библиотекарям, представителям органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества.

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! День народного единства и согласия, который мы совсем недавно отметили, имеет глубокий смысл, не теряющий своей актуальности. Мы едины не только в годы испытаний, как это было в 1612 году. Мы вместе трудимся на благо Донского края и всей России, - обратился Александр Ищенко в собравшимся.

«ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ – ЭТО ТВОРЕНИЕ ВАШИХ РУК»

Парламентарий напомнил, что сегодня Донской край уверенно входит в число регионов-лидеров страны, в области реализуются значимые масштабные проекты.

- Мы видим, как расцветает и преображается донская земля - растут города, открываются новые школы и детские сады, становятся комфортными парки и скверы, строятся новые мосты и дороги. Это стало возможным благодаря труду каждого из вас, благодаря людям, умеющим брать на себя ответственность, для которых процветание малой родины – района, города, поселка, станицы – стало делом всей жизни, точкой приложения таланта и души. Сегодня в этом зале - педагоги, социальные работники, библиотекари, представители органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества. По сути, все достижения Ростовской области – это в том числе и творение ваших рук, ваших сердец, - сказал Александр Валентинович.

От имени депутатов Законодательного Собрания и от всего депутатского корпуса Дона парламентарий поздравил всех с прошедшим праздником – Днем народного единства и согласия.

Александр Ищенко пожелал участникам награждения хорошего рабочего настроения, здоровья, благополучия и плодотворного труда на благо Донского края.

- Мы обязательно пройдем этот непростой период, преодолеем коронавирус, потому что так на Земле было всегда – сплачиваясь вместе, люди преодолевали любые сложности и проблемы. Так будет и в этот раз. Спасибо вам, с праздником! – завершил свое выступление Александр Ищенко.