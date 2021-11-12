Власти рассказали, где купить самое дешевое мясо в Ростове-на-Дону

Специалисты прогнозируют дальнейшее подорожание мяса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В магазинах и на рынках Ростова-на-Дону 10 ноября проверили стоимость мяса. Цены опубликовало городское управление торговли.

На Центральном рынке цены на говядину варьируются от 300 до 600 рублей за килограмм, на свинину — от 250 до 550 рублей, на баранину — от 300 до 750 рублей, охлажденных кур — от 230 до 280 рублей.

Нахичеванский базар предлагает говядину по цене от 400 до 500 рублей за кило, свинину — от 350 до 500 рублей, баранину — от 250 до 350, охлажденных кур — от 260 до 280 рублей.

В ООО «Управление недвижимостью» установлены следующие цены: на говядину — от 250 до 600 рублей за килограмм, свинины — от 250 до 550 рублей, баранины — от 300 до 600 рублей за кило, охлажденного куриного мяса — от 220 до 270 рублей.

ООО «Союз-98» реализует говядину по ценам от 350 до 550 рублей за килограмм, свинину — от 300 до 500 рублей за кило, баранину — от 400 до 450 рублей за килограмм, охлажденную курятину — от 220 до 280 рублей за килограмм.

В сети магазинов «Магнит» килограмм говядины продается за 429,99 рубля, свинины — за 289,9 рубля, кур охлажденных — за 159,3 рубля. Баранины в супермаркете не было.

В «Пятерочке» на прилавках можно увидеть следующие цены: на говядину — 923 рубля за килограмм (за мраморные стейки); на свинину — 474,97 рубля за кило; на охлажденное куриное мясо — 159, 3 рубля за килограмм.

В магазинах «Мясная лавка» говядину можно купить по цене от 329 до 549 рублей за килограмм, свинину — от 169 до 349 рублей за кило, охлажденное куриное мясо — за 179 рублей за килограмм.

В магазинах «Окей» стоимость говядины— 429 рублей за кило, свинины — 289,99 рублей за кило, баранины — за 539 рублей, куриное мясо — за 169,99 рубля за килограмм.

В магазине «Апекс плюс» килограмм охлажденной курятины стоит 159,99 рубля за килограмм.

В торговом центре «Метро Кэш энд Керри» килограмм говядины обойдется в 489, 01 рубля за кг; килограмм свинины — в 299 рублей за кило; баранины — в 597 рублей за килограмм, кур охлажденных — в 179 рублей за кило.

Напомним, за год рост цен на мясо в Ростове-на-Дону составил от 30 до 54%. По прогнозу поставщиков, подорожание продолжится: цена на говядину увеличится на 15%, на свинину — на 20% и на мясо птицы — на 15 — 24%.

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