Новости Ростовской области на 13 ноября 2021: что произошло за сутки

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 13 ноября 2021: рассказываем, что произошло за сутки. Публикуем топ главных событий донского региона.

Ростовчан предупредили о подорожании мяса. По прогнозам поставщиков, в четвертом квартале 2020 и в первом квартале 2021 года цена на говядину может увеличиться на 15%, на свинину — на 20%, на мясо птицы — на 15 — 24%. При этом за последний год рост цен на мясо составил от 30 до 54%.

Администрация Ростова опубликовала проект изменений в генеральный план города. Согласно документу, в донской столице предлагается включить в генплан несколько новых автомобильных дорог. Некоторые участки планируют перевести в другую зону и отдать под застройку. Из генплана могут исключить две школы и пять детских садов.

Общественный транспорт Ростова перейдет на зимний режим работы. Из-за сезонного изменения пассажиропотока 15 ноября на линию выйдут еще 67 автобусов. В таком режиме транспорт будет работать до 14 апреля.

В Красном Сулине 15-летнюю девочку будут судить за насилие над 17-летней знакомой. По версии следствия, обвиняемая завела школьницу в заброшенное здание и несколько раз ударила ее руками по голове. После она заставила пострадавшую совершить «иные действия сексуального характера». Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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