«Не дай Бог никому такое пережить!»: Что думают о приговоре пострадавшие при массовом отравлении таллием на заводе в Таганроге

Бывшие коллеги осужденного рассказали, считают ли инженера виновным их бедах со здоровьем. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

На этой неделе в Таганроге суд вынес приговор по резонансному делу о массовом отравлении таллием свыше трех десятков сотрудников крупного оборонного завода города. На скамье подсудимых - инженер предприятия. По версии следствия, конфликт из-за ДТП, маленькая премия и отсутствие карьерного роста могли стать мотивами для отравления.

Суд согласился с доводами гособвинителя и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

После вынесения приговора корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с потерпевшими по делу, чтобы узнать, как сложилась их жизнь после всего пережитого, и что они думают о сроке, который получил инженер.

Коллега рассказал о конфликте с инженером, который пришлось решать в суде. Фото: личный архив

«Я НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБ ЕГО ЛИШАЛИ ПРАВ, НО ОН ПОВЕЛ СЕБЯ СТРАННО»

Примечательно, что одним из мотивов массового отравления, по версии следствия, назван в том числе и конфликт из-за ДТП между инженером и юристом Сагилем Махмудовым. Инцидент произошел незадолго до этих громких событий.

Тогда авиаконструктор на своей «Волге» снес зеркало «Мазды» Сагиля и покинул место происшествия. Юрист нашел видеозапись. А когда понял, что его машину повредил фактически коллега, то решил встретиться с ним и решить этот вопрос. Предложил добровольно компенсировать нанесенный ему ущерб. Но понимания не нашел. И тогда направил все имеющиеся у него материалы в ГИБДД в суд, который постановил компенсировать ущерб и лишил оппонента водительских прав.

Говорят, авиаконструктор не раз потом в разговорах со знакомыми и коллегами высказывал обиду на Махмудова и, якобы, желание с ним за это поквитаться.

- Я не хотел, чтобы его лишали водительских прав. К тому же, выяснилось, что мы же коллеги. Поэтому и решил сначала встретиться поговорить. Он, вроде, как все понял. Но потом повел себя странно…, - говорит Сагиль.

Кстати, скриншоты переписки по в мессенджере между ними и другие данные с телефона, изъятого у инженера, а еще микрофлешку, где была собрана информация с электронных книг по химии, например, «Химия отравляющих веществ», следствие приобщило потом к материалам уголовного дела в качестве доказательств вины подсудимого.

Сначала подозреваемый дал признательные показания, но позже от них отказался - якобы озвучил их под давлением. Фото: Фото: Ирина ПОТЕРЯ

БОЛИ В МЫШЦАХ И ЧАСТИЧНОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

Сагиль вспомнил, что довелось пережить тогда, в разгар всех этих событий.

- У меня изначально были симптомы, как и у многих моих коллег, - говорит 29-летний юрист. - Боли в груди, мышцах. Потом, как и у моих коллег, частично начали выпадать волосы. И хорошо, что мои сослуживцы вовремя забили тревогу: поехали в Москву, в институт имени Склифософского, и выяснили причину. Ну и, соответственно, мы вовремя начали лечиться. Принимать те лекарства, которые выводили таллий из организма. И это сыграло свою спасительную роль.

У меня в принципе было еще удовлетворительное состояние. И я на больничный не уходил. С руководителем отдела и еще коллегой, которой беда не коснулась, потому что на момент массового отравления была в отпуске и вышла уже потом, мы работали и за тех, кто получил гораздо большую дозу отравления. Но и я тоже летал в Москву, в институт Склифософского, получил результат количества таллия в организме, рекомендации по лечению.

Таганрогский городской суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ДУМАЮ, ТАК ОНО ВСЕ И БЫЛО»

До сих пор Сагиль восстанавливается после пережитого. Отравление не прошло бесследно для его мышечного тонуса. Предприятие огромное, приходится много ходить пешком. Если раньше привычные дистанции он преодолевал легко и непринужденно, то теперь возникает слабость и усталость.

- В плане здоровья у меня еще есть определенные трудности, - рассказал он корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». - А что касается приговора… Я не был на всех заседаниях, где исследовали доказательства, которые были положены в основу обвинения. Но всецело доверяю суду и следствию. И полагаю, что если было доказано гособвинителем, кто и почему совершил то, что произошло со всеми нами, то приговор вполне законный. Я думаю, что так оно все и было.

«ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ БЫЛО ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ»

А вот инженер-конструктор Константин Колесников, видимо, получил большую дозу таллия, так как одно время не мог даже самостоятельно ходить! Мужчину повезли в Москву в НИИ имени Склифосовского, врачи которого владеют методиками выведения из организма солей таллия. Он проходил лечение там.

Константин рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что с завода уволился. И с 2019 года работает на другом предприятии. Но до сих пор у него проблемы со здоровьем. Старается восстановить зрение.

У меня нет стопроцентной уверенности в виновности Шульги. Но и причин не доверять следствию тоже нет. – сказал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Константин. - Восемь лет колонии - трудно сказать, много это или мало за такое... Но главное - чтобы у того, кто это сотворил, было время подумать обо всем этом. Не дай Бог никому такое пережить!

Осужденный с приговором не согласен и будет подавать апелляцию. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

«ВОДУ ПЬЕМ ТОЛЬКО СВОЮ»

Юрист завода Дмитрий Кузнецов – в числе потерпевших по этому делу. Вред, причиненный его здоровью во время массового отравления таллием был квалифицирован как «средней тяжести».

- Да, пережито много. Боли были по всему телу. И волосы выпадали тоже. Продолжаю восстанавливаться до сих пор. Но уже вышел на работу, - сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» Дмитрий.

Он рассказал, что на заводе, конечно же, обсуждают громкий приговор коллеге-инженеру. Разделились мнения и по поводу того, виноват ли он в отравлении, или все-таки нет

- Я и сам, хоть настрадался, но тоже колеблюсь в этом вопросе со счетом 50 на 50, - заявил Дмитрий.

А еще он рассказал, что на предприятии сотрудники пострадавших отделов больше не пьют воду из бутылей с помпой. Теперь каждый предпочитает приносить с собой свою бутылочку воды.

Известно, что приговор в отношении инженера в законную силу еще не вступил. А сам подсудимый заявил, что обязательно будет его обжаловать. Время на подачу апелляции еще есть.

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