В Ростовской области двух полицейских подозревают в превышении полномочий и взяточничестве

На след подозреваемых вышли сотрудники ФСБ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении двух полицейских, сотрудников отдела МВД по Аксайскому району. Их подозревают в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемые в октябре 2021 года, находясь при исполнении должностных обязанностей в Аксае, получили от местного жителя взятку в сумме 10 тысяч рублей за то, что закроют глаза и не проведут проверку по факту совершенного им преступления — мужчина пробрался в чужой дом, нарушив тем самым неприкосновенность жилища, а это — статья 139 Уголовного Кодекса России.

Получив деньги, сотрудники незаконно освободили задержанного мужчину.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД региона.

- В настоящее время сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей, - рассказали в пресс-службе. - В отношении одного из них следователем избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении второго фигуранта уголовного дела - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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