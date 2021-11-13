Метеочувствительные — берегите головы!: В Ростов после потепления резко придут морозы, а потом - ливни

Пока днем будет сравнительно тепло, мороз по ночам становится все сильнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове и области после потепления на выходных ударят морозы. Такие данные приводит Ростгидрометцентр.

Согласно сводке, выходные, 13 и 14 ноября, будут достаточно теплыми. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов, а по ночам будет около нулевой отметки.

А вот с начала рабочей недели ночи станут по-настоящему морозными. В понедельник будет -4 во вторник — минус 5, в среду — минус 3.

Если днем в понедельник будет еще сравнительно тепло — около +7, то во дневные часы потеплеет не более чем до +2. В следующие дни температура чуть подрастет - +4 в среду, +6 — в четверг и +7 в пятницу. В последний рабочий день и в субботу нам обещают дожди, а местами — ливни.

Учитывая резкие перепады погодных условий, метеочувствительным людям стоит внимательнее отнестись к своему самочувствию. И не забывайте зонт! Пока погода совсем не напоминает о надвигающейся зиме, хоть и похолодало. Но для ростовчан это не удивительно, ведь их город признан самым скупым среди миллионников на снег. Когда на Дону выпадут первые снежинки - читайте здесь. Принарядит ли снежок донскую столицу на Новый год - синоптики дают такой долгосрочный прогноз.

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