В Ростове провели субботник в «доме с ангелами» и повторно законсервировали историческое здание

Теперь против вандалов здание должна защитить система видеонаблюдения

В субботу, 13 ноября, в Ростове-на-Дону в доходном доме Кисина и Фроймовича - «доме с ангелами» - прошел субботник, - рассказали в объединении «Мой фасад». Горожан на него пригласила администрация Ленинского района и донской комитет по охране объектов культурного наследия.

В большой уборке в здании на Московской, 72, приняли участие волонтеры, общественники и все горожане, которые неравнодушны к судьбе исторического здания. Участники помогали выносить мусор из здания и погрузить его в мусоровозы.

Ранее здание уже было законсервировано, однако кто-то уже вскрыл двери, чтобы поживиться старинными коваными перилами и радиаторами отопления из чугуна.

Председатель комитета комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский лично законсервировал выходы заново. Он рассказал, что в здании начался монтаж видеонаблюдения, поскольку выставить охрану здесь невозможно — строение в аварийном состоянии и здесь нет отопления.

Напомним, трехэтажный дом по Московской, 72, который ростовчане прозвали «домом с ангелами» находится в аварийном состоянии. В планах городских властей — реконструировать строение и открыть в нем Музей Ростова-на-Дону.председатель

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