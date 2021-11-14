Ростовчане собрали главные местные приметы о погоде, дорогах и ЖКХ, в которые они свято верят

Выпавший снег - это всегда к пробкам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сети «знатоки» исконно ростовского «фольклора» собрали исключительно местные приметы, в которые верят жители донской столицы и поделились ими в одной из групп ВКонтакте. К своему практически научному труду авторы подошли с изрядной долей юмора.

Вот как звучат «столпы», на которых держится мировоззрение ростовчан.

- Если нет снега — ростовчане будут жаловаться.

- Если пошел снег, ростовчане будут жаловаться, Ростов встанет в 10-балльных пробках, а ростовские дорожники будут класть асфальт.

- Если положили асфальт, ростовские коммунальщики будут менять трубы.

- Если поменяли трубы, значит их через неделю прорвет.

Читатели подхватили шутливую эстафету в комментариях.

- Скорее всего не меняют трубы, а чинят старые, - не настолько оптимистично настроен один из пользователей.

- Еще примета: утром понедельника заезжаем на работу, вечером пятницы уезжаем, тогда и пробки, - дополнила подписчица.

Жители Таганрога и Новочеркасска предложенные тезисы активно поддержали и поделились, что в их городах в эти приметы верят также сильно.

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