Ростовчане собрали главные местные приметы о погоде, дорогах и ЖКХ, в которые они свято верят

Выпавший снег - это всегда к пробкам
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В сети «знатоки» исконно ростовского «фольклора» собрали исключительно местные приметы, в которые верят жители донской столицы и поделились ими в одной из групп ВКонтакте. К своему практически научному труду авторы подошли с изрядной долей юмора.
Вот как звучат «столпы», на которых держится мировоззрение ростовчан.
- Если нет снега — ростовчане будут жаловаться.
- Если пошел снег, ростовчане будут жаловаться, Ростов встанет в 10-балльных пробках, а ростовские дорожники будут класть асфальт.
- Если положили асфальт, ростовские коммунальщики будут менять трубы.
- Если поменяли трубы, значит их через неделю прорвет.
Читатели подхватили шутливую эстафету в комментариях.
- Скорее всего не меняют трубы, а чинят старые, - не настолько оптимистично настроен один из пользователей.
- Еще примета: утром понедельника заезжаем на работу, вечером пятницы уезжаем, тогда и пробки, - дополнила подписчица.
Жители Таганрога и Новочеркасска предложенные тезисы активно поддержали и поделились, что в их городах в эти приметы верят также сильно.
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