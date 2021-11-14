Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 ноября 2021: 657 человек заболели ковидом

Коронавирус побил свой антирекорд по количеству заболевших и рекорд по числу выздоровевших за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 ноября 2021 - заразились еще 207 жителей донской столицы. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 657 человек. Общее число зараженных составило 164 500.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,8% - люди от 18 до 45 лет, 32,4% - от 46 до 65 лет, 18,4% - от 66 до 79 лет, 5,3% - старше 80 лет и 11,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 5 201 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 36 человек.

За сутки выздоровели 620 зараженных. За все время от ковида вылечились 139542 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 56 до 94 лет, и 21 мужчина – от 48 до 85 лет, все - с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 8113 человек.

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